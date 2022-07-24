فيروس جدري القردة: الأعراض، الأنواع، العلاج

حمى، صداع، طفح جلدي، خمول وآلام في الظهر والعضلات، أعراض مصاحبة لعدوى نادرة من فيروس جدري القردة.

قبل عدة أيام أعلنت السلطات الصحية بمدينة دالاس في ولاية تكساس الأمريكية تسجيل حالة إصابة بـ فيروس جدري القردة النادر لدى شخص قادم من نيجيريا.

ما هو فيروس جدري القردة؟

فيروس جدري القردة Monkeypox هو فيروس نادر وهو يشبه مرض الجدري، وتم تشخيص أول حالة إصابة بهذا المرض بين البشر في عام 1970 في جمهورية الكونغو.

سبب تسمية جدري القرود بهذا الإسم

سبب تسمية جدري القرود بهذا الإسم لأنه ينتمي جدري القرود إلى جنس الفيروسات القشرية، ولقد تم اكتشاف جدري القرود لأول مرة في عام 1958 عندما حدثت فاشيتان لمرض يشبه الجدري في قرود المختبر المحفوظة للبحث، ومن هنا جاء الاسم.

لكن القرود قد لا تكون هي المسؤولة عن تفشي جدري القرود، ولا يزال المستودع الطبيعي لجدري القردة غير معروف حتى الآن، وبالرغم من أن منظمة الصحة العالمية تقول إن القوارض هي الأكثر احتمالاً.

وبحسب ما جاء في وكالة الصحة التابعة للأمم المتحدة: "في أفريقيا، تم العثور على أدلة على عدوى فيروس جدري القرود في العديد من الحيوانات بما في ذلك السناجب الحبلية، وسناجب الأشجار، والجرذان الغامبية، والزهور، وأنواع مختلفة من القرود".

إصابة شخصين آخرين بجدري القرود في إنجلترا

وحسب موقع سكاي نيوز أن تم اكتشاف حالتين جديدتين لمرض جدري القرود الفيروسي النادر لشخصين يعيشان في نفس المنزل في إنجلترا، مضيفة أنهما غير مرتبطتين بالحالة المكتشفة قبل أسبوع.

أعراض فيروس جدري القردة

صداع

آلام في الظهر

آلام في العضلات

الشعور بالخمول طوال الوقت

الحمى

طفح جلدي على الوجه والأطراف.

تورمات في الغدد الليمفاوية

التهاب الشعب الهوائية والرئتان

حكة شديدة في أماكن متفرقة من الجسم

ندبات في مناطق مختلفة من الجسم

حدوث إصابة في القرنية مع مضاعفات شديدة تنتج عنها فقدان البصر والإصابة بالعمى.

أنواع فيروس جدري القردة

فيروس جدري القرود الوسط إفريقي

فيروس جدري القرود الغرب إفريقي

علاج فيروس جدري القردة

علاج فيروس جدري القردة لا يوجد حتى الآن علاج آمن وفعال وآمن لفيروس جدري القردة، إلا أنه تم استعمال لقاح الجدري وبعض الأدوية المضادة للفيروسات مثل دواء السيدوفوفير، وبالإضافة إلى استعمال العلاج بالغلوبيولين المناعي للتحكم بحالات تفشي مرض جدري القرود.

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