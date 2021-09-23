قصائد عن اليوم الوطني السعودي 91، ” اليوم هو يوم الوطن يوم الافراح حيث نجد معظم الأشخاص يبحث عن قصائد عن اليوم الوطني السعودي 91 للمملكة العربية السعودية.

وفي هذا اليوم الذي يحتفل فيه كافة أفراد المملكة السعودية وتختلف مظاهر الاحتفال باليوم الوطني السعودي بين الأفراد فمنهم من يفضل مشاركة قصيدة عن اليوم الوطني السعودي، أو أبيات شعر عن اليوم الوطني السعودي حيث أن العديد من الشعراء عملوا على تأليف الكثير من قصائد عن اليوم الوطني السعودي 2021.

قصائد عن اليوم الوطني السعودي 91

أهني النفس بأفراح السعودية … دامي سعودي لزوم النفس أهنيّها

نفسي سعودية وبالخص نجدية … يا كيف ما يفرح اللي قد نشا فيها

مشاعري من صميم القلب جدية … مشاعر صادقة والشعر يرويها

شعر نزيه بدون حقوق نقدية … كله غلا للسعودية ومن فيها

لا يا قصيدي عليك اليوم رديه … عاهدتني وانت بأذن الله توفيها

خابرك ما فيك من طبع اليهودية … توعد وتوفي وانا خابرك راعيها

ما بي بيوت على ما قال عادية … أبغى بيوت تحب الناس توحيها

ما دام جوك عليه غيوم رعدية … بل الكبود العطاشا لين ترويها.

قصائد عن اليوم الوطني السعودي 91

أنا السّعودي رايتي رمز الإسلام.. وأنا العرب واصل العروبة بلادي

وأنا سليل المجد من بدأ الأيام … الناس تشهد لي ويشهد جهادي

امشي على الدنيا وأنا رافع الهام … وافخر على العالم وأنا اجْني حصادي

إذا تأخّر بعضهم رحت قدّام … وإذا توارى خايفٍ قمت بادي

إن جيت ساحات الوغَى صرت قدّام … وان صرت بلْحالي فلانيب عادَي

واظهر على غيري إذا صرت بزْحام …. عقيد قومٍ بالطّبيعة ريادي.

قصائد عن اليوم الوطني السعودي 91

يا وطنا دام عزك شامخ والدين سيرة

مارضينا غير أرضك نسكن ونعشق ثراها

انتمي لك والفخر لي شخص وارضه جزيرة

من يلوم اللي يحبك ام وتغلي ضناها

يالسعودي بس اسمك لا لمع في كل ديرة

والله انه تاج أكبر من على هامة سناها

شعب ودستور وأمه ترتوي من فيض خيره

لا عدمنا من حكمنا ولا نسينا من بناها

من شمالك لي جنوبك كل شبر فيه غيره

حاسدك ربي يعينه مادرى انه ما نساها

يحتمي بك رغم غيضه اه ياشين البصيرة

وين ما ترحل عيونه يرجع ويذكر سماها

كل حرف لا كتبته غير اسمك استشيره

وين يا كلي تمهل ارفق ولملم حلاها

ايه احبك يا بلادي دون شك ودون حيرة

كل عرق لا نشدته قال ينبض من غلاها

يا فديتك بالمشاعر والا روحي لك ذخيرة

ما تردينا من أول كيف لاجت في سواها

يحفظك رب كريم من صواديف عسيرة

يا منار الحق للي ضاعت حقوقه لقاها

دام أبو متعب يقودك سيري دروبك يسيره

والمواطن في يمينه خط ما نبغى سواها

ايه احبك يا بلادي دون شك ودون حيرة

كل عرق لا نشدته قال ينبض من غلاها

يا فديتك بالمشاعر والا روحي لك ذخيرة

قصائد عن اليوم الوطني السعودي 91

يا سائـلاً عـــن موطـني وبـلادي ومفتشاً عـن مـوطـن الأجداد

وطنـي به البيت الحرام وطيبـة وبه رسـول الحـق خـيـر منـادي

وطنـي به الشـرع المطهر حاكم بالـحــق يـنـهـي ثـــورة الأحـقـاد

وطني عـزيـز فـيـه كـل مـحـبــة تعلو وتـسـمـو فـوق كـل سـواد

وطني يسير الخير في أرجـائـه ويـعــم رغــم براثن الحــسـاد

قوم بغوا وتجبروا في أرضنـا يرموا بسهم الموت قلب بلادي

لكنــها رغــم الـصـعـب هامة تعـلـو بدعـوة عــشــر العباد

مستمسكين بدينهم وتـوجـهـوا لله ذي الإكـــــــرام والأمـــجـــاد

أن يحفظ الشعب الكريم وأرضه ويـديــم مـن الـديـن والأجـســاد

ويـرد كـيــد الكـائـديـن بـنحـرهـم بـعـيـد من ضلوا لنهـج الهـادي

روحــــــــي وما ملكت يداي فداه وطني الحبيب وهل أحب ســـواه

وطني الذي قد عشت تحت سمائه وهو الذي قد عشت فوق ربــــــــــاه

منذ الطفولة قد عشت روعـــــــه إني أحب سهو لـــــه ربــــــــــاه

وطني الحبيب وأنت مؤول عــزة ومنار إشعـــــاع أضاء سنــــــــه

في كل لمحة بارق أدعو لـــــــــه في ظل هـــــام عطرت ذكــــــرى

في موطني بزغت نجوم نبيه والمخلصون استشهدوا في حمـــاة

قصيدة عن اليوم الوطني السعودي 91 من الأمير خالد الفيصل

ارفع راسك انت سعودي طيبك جاوز كل حدودي مالك مثيل(ن) بالدنيا غيرك ينقص وانت تزودي

فارس واجدادك فوارس واصبحت لبيت الله حارس مغروس بالمجد وغارس في ميدان العز شهودي

علمك غانم وجارك سالم يخشى من هيبتك الظالم راعي صمله دايم والم سيف وقلب وفعل زنود

أبيات شعر للوطن والمواطن السعودي

ارفع الراس يا الحر القطام واكثر الحمد للي صانها انت فالمجد لك راس السنام وعزة الناس من اوطانها

انت الاول اللي سل الحسام وقالوا الخيل من فرسانها حب الوطن ما هو مجرد حكايه أو كلمة تنقال في أعذب أسلوب

حب الوطن إخلاص .. مبدأ وغايه تبصر به عيون وتنبض به قلوب.

رسائل اليوم الوطني السعودي 2021، وموعد الإجازة في السعودية