هل تفكرين بالسفر في هذا الصيف؟ هل تشعرين بالحيرة قبل السفر بماذا تأخذين معك من ملابس؟ هل أنتِ من النوع الأنيق جداً وتهتمين بالتفاصيل؟

بدأت درجات الحرارة في الارتفاع وعاد موسم السفر، وفي هذا المقال سنقدم لكِ عزيزتي قطع أساسية يجب أن تكون موجودة في حقيبة السفر هذا الصيف.

قطع أساسية يجب أن تكون موجودة في حقيبة السفر هذا الصيف

1- تي شيرت

لا يمكنك أن تسافري من دون أخذ تيشيرت لأنها تعتبر قطعة مريحة ويمكنك اعتمادها أينما ذهبت، مع جينز أو تنورة أو شورت وتناسب الكعب العالي والشوز أو سليبرز.

2- قبعة

لن تكتمل أناقتك في السفر من دون اكسسوار القبعة لإتخاذ أجمل الصور ولأنها تحميكِ من أشعة الشمس.

3- حذاء رياضي

من المحبذ أن تأخذي معك في السفر حذاء رياضي وأن يكون مريح للمشي لزيارة أجمل الأماكن السياحية.

4- فستان أنيق وعملي

للوك عصري وأنيق وخصوصاً الفساتين الزاهية يالنقشات الوردية والصيفية هي الخيار الأول.

5- ليغينغ

خذي معك ليغينغ لأنه سوف تحتاجينه خلال السفر.

6- الجينز

لا تنسي أخذ الجينز ووضعه في الحقيبة فهو ضروري جداً وأساسي لإطلالة كاجوال خلال السفر.

7- الجاكيت الجينز

حتماً ستحتاجين إليه خصوصاً إذا شعرت بالبرد في المساء فهو المنقذ في جميع الفصول.

8- حقائب صغير كروس

اختاري حقيبة صغير كروس خلال السفر فهي مريحة ولا تشعرك بالتعب خصوصاً إذا قمتِ بالمشي والتسوق مع ارتفاع في درجات الحرارة فهي لا تتعب كتفيكِ.

9- مايو

لا تنسي أخذ المايو عند السفر سواء كنتِ محجبة أو لا فهو من أساسيات والضروريات في فصل الصيف.

10- نظارة شمسية

النظارة الشمسية من أساسيات الصيف والسفر، لا تنسي أن تأخذي معكِ نظارة شمسية في السفر فهي مهمة إذا كنتِ تعانين من حساسية الشمس وأيضاً لتكملي أناقتك.

11- قميص أبيض

القميص الأبيض يعتبر قطعة أساسية في خزانة الملابس الصيفية وخصوصاً إذا كنتِ من محبي الأناقة، ومن المهم أخذه معكِ عند السفر حيث يمكن أن ترتديه كغطاء مثالي للشاطئ ويمكن ارتداؤه مع شورتات جينز قصيرة لإطلالة مريحة أو مع تنورة وحذاء ذو ​​كعب عالٍ لقضاء أمسية في الخارج، أو مع شوز باللون الأبيض.

12- اكسسوارات الشعر

تعتبر إكسسوارات الشعر مهمة لمن يهتم بالأناقة والتفاصيل خلال السفر، فيمكنك فرد الشعر مع وضع ربطة ناعمة، أو وضع إكسسوارات ملونة تناسب المكان الذي أنت فيه مثلاً إذا كنت في شاطىء البحر فمن الأجمل وضع اكسسوارات صدف على الشعر.

5 نصائح للسفر في الصيف والاستمتاع بالعطلة

يفضل الحجز المبكر لتجد المكان الذي تريده والوقت المناسب لك.

استخدام واقي الشمس لحماية البشرة والجسم.

شرب الماء وأخذ الفيتامينات التي تأخذها باستمرار.

قم بتجربة وجهات سفر جديدة من خلال اختيار وجهات أقل ازدحاماً

سافر مع أشخاص تندم معهم ولا يسببون لك المشاكل.

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