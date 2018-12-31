جميلة البوابة: قناع ماء الأرز لإطلالة شابة في رأس السنة

هل تعلم أن الأرز يحتوي على فوائد علاجية للجلد؟ هذا لأن الأرز مصدر غني لأحماض اللينوليك والسكوالين ، وهو مضاد قوي للأكسدة الذي يعزز إنتاج الكولاجين في الجلد.

يحمي السكوالين البشرة أيضًا من أضرار أشعة الشمس ، والتي تجدد الجلد. وعلى الجانب الآخر ، يساعد مقدار كبير من جزيئات أورجازنول وغاز فيتامين إي على حماية صحة القلب وخفض الكوليسترول.

الأرز له تأثيرات رائعة في تجديد شباب الجلد ويمكن أن يساعد قناع ماء الأرز على تخفيف التجاعيد ويجعل بشرتك مشعة.

قناع ماء الارز:

المقادير:

3 ملعقة طعام أرز

1 ملعقة كبيرة حليب

1 ملعقة طعام عسل

الطريقة:

بعد غلي الأرز يوضع في مصفاة ويصفى جيدا ويوضع في قدر صغيرـ لا ترمي ماء غلي الأرز سنستخدمها لاحقا.

يضاف الحليب الساخن الى الأرز ويخلط جيدا.

بعد تحريك الخليط جيداً ، يضاف العسل.

يوضع القناع على بشرة نظيفة ، ثم يترك ليجف.

يغسل القناع بالماء باستخدام الماء الذي غلي به الأرز.

كرري الاجراء مرة كل أسبوع لتجديد النضارة وستشعرين بأن تعب السنين بدأ يختفي من وجهك.