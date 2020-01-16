قوارب الأفوكادو المحشوة بالمأكولات البحرية

نصف أفوكادو مملوء بالروبيان المفروم ، وسرطان البحر الطازج ، والطماطم ، ثم يتم اضافة صلصة سريراتشا والأفوكادو.

المكونات:

3 حبات من الأفوكادو

5 حبات روبيان جامبو

4 أوقية لحم سلطعون (1 علبة ، مصفاة)

2 ملعقة طعام مايونيز

1 حبة طماطم مقطعة

1 ملعقة صغيرة بقدونس طازج ومفروم

1 رشة من الملح

1 رشة الفلفل الأسود

كريمةSRIRACHA (اختياري):

ربع كوب مايونيز

1 ملعقة كبيرة سريراتشا (أو 2 ملعقة كبيرة حسب الذوق)

1 ملعقة كبيرة حليب مكثف محلى

كريمة الأفوكادو (اختياري):

1 ثمرة أفوكادو ناضجة بدون قشر ومفرومة

نصف كوب من القشدة الحامضة

نصف كوب مايونيز

ربع كوب من الكزبرة المفرومة

1 ملعقة كبيرة عصير الليمون

1 ملعقة صغيرة من مسحوق الثوم

1 ملعقة صغيرة من مسحوق البصل

نصف ملعقة صغيرة ملح

الطريقة:

يُضاف المايونيز والسريراشا والحليب المكثّف المحلى في وعاء خلط صغير. يخفق معا جيدا. بعد التذوق يمكنك اضافة المزيد من السريراشا إذا كنت ترغب في ذلك. توضع في الثلاجة في علبة مغلقة لحين الاستخدام.

كريمة الأفوكادو (اختياري)

توضع جميع المكونات في الخلاط وتخلط حتى تصبح ناعمة. توضع في الثلاجة في علبة مغلقة لحين الاستخدام.

المأكولات البحرية المحشوة

إذا كنت تستخدم الروبيان النيئ: اغلي الروبيان لمدة 3-5 دقائق أو حتى تصبح بلون وردي وملفوفة أخرج الروبيان من الماء واتركه على البارد لمدة ساعة. عندما يبرد، يقطع الروبيان إلى قطع صغيرة.

في وعاء صغير ، يخلط الروبيان المفروم ولحم السلطعون والمايونيز والطماطم المفرومة والملح والفلفل حسب الرغبة. يوضع جانبا

تنظف الأفوكادو وتقطع من النصف بالطول. تزال البذرة، يقطع لب الأفوكادو إلى مكعبات (ولكن لا تقم بإزالتها) لتسهيل تناول الطعام.

تخلط المأكولات البحرية جيدا. باستخدام ملعقة يوضع مزيج المأكولات البحرية على الافوكادو ويرش بالصلصة.