كرات البطاطا بالبشاميل وصفة شهية للاطفال وطبق جانبي سهل التحضير يمكنك وضع الباشميل جانبا حسب الرغبة

المقادير:

4 بطاطا متوسطة الحجم مسلوقة ومهروسة

1 كوب زبدة

1 كوب دقيق

2 كوب حليب

2 كوب كريمة

2 بيض مخفوق

1 كوب بقسماط

1 ملعقة ملح

الطريقة:

قومي بتذويب الزبدة في إناء مناسب على ناء هادئة ثم ضيفي لها الدقيق وقومي بالتقليب المستمر.

ضيفي الكريمة لخليط الدقيق واستمري في التقليب لمدة 5 دقائق حتى تحصلي على البشاميل.

ضيفي البطاطس المهروسة والملح إلى مزيج البشاميل وقلبي المزيج جيدًا حتى تتجانس المكونات.

ضعي الخليط في الثلاجة لمدة 5 ساعات حتى يتماسك.

أخرجي الخليط من الثلاجة وقومي بتشكيله على هيئة كرات واغمسيها في البيض ثم ضعيها في البقسماط.

ضعي الكرات في مقلاة تحتوي على زيت ساخن على نار هادئة وانتظري حتى تحصلي على كرات ذهبية ومقرمشة.