كريم كراميل بالتوست

كريم كراميل بالتوست طبق حلو بسيط واقتصادي ومناسب للطقس البارد

المكونات:

12 قطعة خبز توست، منزوعة الأطراف.

2 كوب حليب.

2 كوب كريمة خفق.

1 كوب سكر بني.

⅓ كوب سكر أبيض.

¼ كوب زبد.

6 بيضات كبيرة.

2 ملعقة كبيرة شراب الذرة.

1 ملعقة كبيرة فانيليا.

½ ملعقة صغيرة ملح.

الطريقة:

سخني الفرن عند درجة حرارة 180. على نار متوسطة، ضعي الزبد وشراب الذرة والسكر البني، واتركي الخليط حتى يذوب السكر، ويُصبح لونه بنيًا.

صبي خليط السكر في قاع الصينية، ثم رصي فوقه قطع التوست.

في وعاء كبير، ضعي البيض والحليب والكريمة والسكر الأبيض والفانيليا والملح، واخفقي جيدًا حتى تختلط المكونات. صبي الخليط فوق الخبز، ثم ضعي الصينية في صينية أكبر بها ماء مغلٍ.

ضعي الصينيتين في الفرن لمدة 45 – 50 دقيقة. ضعي الكريم كراميل في الثلاجة لحين التقديم.