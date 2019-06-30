كل ما تريد معرفته عن برج السرطان

يحتل برج السرطان الترتيب الرابع من بين الأبراج الفلكية، وإن أصحاب هذا البرج هم الذين يكون تاريخ ميلادهم من 21 يونيو إلى 22 يوليو، وهو من عائلة الأبراج الهوائية، ويؤثر في كوكب القمر، ويرمز له بالصيني بالعنزة، كما يعد اللون الأبيض والفضي من أكثرالألون المحببة إليه، ويهتم باللؤلؤ كونه حجر حظ لديه، ويرمز له بشكل عام بالسلطعون، ويعد برج الجدي برجاً معاكساً له.

مشاهير برج السرطان العرب:

- الممثل أحمد حلمي.

- الممثلة منى زكي.

- الممثل هاني سلامة.

- المغنية غادة رجب.

- الممثلة هالة صدقي.

- الممثل سعيد صالح.

- الممثلة غادة عبد الرازق.

- الممثلة والمغنية نيكول سابا.

- المغنية الراحلة وردة الجزائرية.

مميزات برج السرطان:

يعتبر برج السرطان من الشخصيات الهادئة والشغوفة والعاطفية والبديهية والمثابرة والحساسة والاجتماعية والطيبة، ويمتلك قدراً كبيراً من العزيمة والإصرار، ويسعى دائماً إلى فهم الآخرين ومساعدتهم وحمايتهم والإخلاص لهم، لذلك فتمتاز علاقته الاجتماعية مع الآخرين بأنها قوية ومتينة.

ويعد من الأبراج الأكثر تحدياً، تعتبر الأسرة والبيت من أفضل أولوياته، كما أنه يحب الموسيقى كثيراً فهي تغذي روحه وتنعشها، ولديه قدرة كبيرة على التعامل مع المشاكل وحلها.

عيوب برج السرطان:

يعتبر من الشخصيات التي لا تكون على حقيقتها فهو متلاعب بطبعه، يحاول الهرب من الواقع والتمسك بالماضي، ويخلق المشاكل بطرق غير مباشرة، كما أنه لا يثق بالآخرين، ويظهر جانبه العدوانيّ والمتشائم عندما يتم مضايقته واستفزازه في أي موقف من المواقف.

الأمور المحببة لديه:

يحب الاسترخاء والجلوس أمام المسطحات المائية المختلفة والسباحة فيها، ويحب أن يقدم المساعدة لوالديه وأقاربه وأصدقائه وقضاء بعض الأوقات معهم؛ مثل تناول الطعام، ويحب الفنون المختلفة والمتنوعة.

الأمور المكروهة لديه:

يكره الأشخاص غير المألوفين له والتعرف عليهم، ولا يحب أي انتقادات تقدم له خاصة عن أحد والديه الوالدين، كما أنه لا يفضل الحديث عن حياته الشخصية وعمّا يدور بداخله.

البيئة المفضلة لديه: يحب البقاء في البيت والجلوس بجانب أسرته وقضاء الوقت معهم حيث يشعره ذلك بالراحة، كما يفضل البقاء مع أصدقائه وأقرابه المقربين جداً.

خصائص برج السرطان:

يملك برج السرطان عدداً من الخصائص تتمثل في أنه برج مائي، وعصره هو الماء، والكوكب الذي يؤثر عليه هو القمر، واستقطابه سلبي، وطبيعته عاطفي، ورمزه هو السلطعون، ورمزه الصيني هو العنزة، والبرج المعاكس له هو برج الجدي، ولونه المفضل هو اللون الأبيض، واللون الفضي، وحجر حظه هو حجر اللؤلؤ.



صفات رجل برج السرطان:

- شخصية مليئة بالتناقضات، قد يضحك ويعبس ويصرخ ويبتسم في نفس الموقف.

- صاحب خيال واسع جداً، ويسافر في أحلامه إلى أماكن بعيدة عن الواقع .

- ذاكرته يقظة، ويدقّق في جميع التفاصيل.

- إنتماؤه الأساسي لبيته وأسرته وزوجته، ومن ثمّ للعالم الخارجي .

- يخاف كثيراً على نفسه من الفشل والخيبات.

رجل السرطان في الحب:

- قلبه بركان مشتعل من العواطف والأحاسيس المتدفقة.

- يحب الشعر والأدب والروايات والقصص .

- يعترف بالحب بكلّ جرأة وصراحة ودون خوف .

- فنان بالفطرة، وصوته جهوري، يهوى الإلقاء والتمثيل والتقليد.

- لا يتقبل النصائح التي يمليها عليه الآخرون .

- لا يحب المشي عكس التيار، ولا يستجيب للآراء المعارضة .

- رجل السرطان لسانه سليط جداً وانتقاداته لاذعة للآخرين، وقد تكون جارحةً أحياناً .

- رجل برج السرطان معطاء، ويحبّ مساعدة الآخرين ودعمهم معنوياً.

- مزاجيته مؤذية بعض الأحيان.

- رجل برج السرطان بيتوتي جداً، يحبّ الجلوس في البيت على أن يخرج إلى الأسواق والمتنزّهات.

- رجل السرطان يتميّز بذكاء لغوي في حديثه مع الآخرين، وقدرة كبيرة على الإقناع، بكلماتٍ قليلةٍ .

صفات امرأة برج السرطان:

- لا تفضل عمل صداقات كثيرة، وإنّما علاقاتها محدودة.

- أنثى بمعنى الكلمة، تفيض سحراً ورقّة .

- شخصيتها جذابة جداً .

- لا تميل للتأنّق في هندامها.

- ثقتها بنفسها مهزوزة بعض الأحيان .

- امرأة موهوبة، عندها قدرة على الابتكار والتميز.

- عندها حب للتملّك، وهي ليست طموحة، إلّا لأجل جمع الأموال .

- لديها قدرة كبيرة على المثابرة في عملها .

- لا تحب التبذير، وقد يظنها البعض امرأةً بخيلةً .

- تحب البحر، والشاطئ والسباحة.

- حنونة جداً، وتملك عاطفةً جياشة.

- غيورة على زوجها وحبيبها .

- قد تصبح شخصيّةً منطوية إذا حزنت أو تعرّضت لجرح في مشاعرها.

- لديها حدس قوي في توقع الأشياء .

- امرأة السرطان لديها نزعة حقد على الآخرين، ولا تغفر بسرعة.

- امرأة السرطان تحب السيطرة على الآخرين، والتحكّم فيهم، وإملاء الأوامر عليهم .

صفات مواليد السرطان عموماً:

يتمتع مواليد برج السرطان الشجاعة والقوة، وخيالهم واسع، ولديهم الكثير من الأصدقاء، وهم أشخاص عاطفيّون لدرجةٍ مفرطةٍ، بحيث يتمتعون بقدرةٍ كبيرة على السفر في عالم الأحلام، وهم رومانسيون جدّاً، وإحساسهم مرهف، ويحبون الموسيقى، وإرادتهم في الحياة صلبة وقوية، ويحبون الألوان المضيئة، مثل اللون الأبيض والفضي، ومن الأشياء التي ينفر منها مواليد برج السرطان خيانة الأمانة ويمكن أن يكون غيورًا على من يحب، لذلك عليهم أن يتعلموا كيفية التكيف بسهولة مع السلوكيات المختلفة.

عيوب برج السرطان العامة:

تتمثل عيوب برج السرطان في أنه حسّاس، ومتحدٍّ، وكسول، وسريع الانزعاج، وغير واثق بنفسه ولا بالآخرين، كما أنه متلاعب، وكثير المشاجرة، والتمسك في الماضي، ويكره الغرباء، والانتقادات خاصمة الانتقادات الموجه إلى أمه، ومنطوٍ على نفسه إن غضب أو انزعج، وسريع الغضب، ومزاجي، ويجرح الآخرين بسرعة بكلامه اللاذع، والتعامل السيئ مع الآخرين إن كان في مزاج سيئ. تتمثل إيجابيات برج السرطان في أنه عاطفي، ومخلص، ووفي، ومتفهم للآخرين، ومثابر، وقوي، ويحمي جميع من يحبهم من الخطر، ويعتمد عليه، ويحس بالمسؤولية، ومساعد لأسرته، ومحب للفنون كالرسم، ويحب أصدقاءه.

صفات طفل السرطان:

- تتمثل عيوب أطفال برج السرطان في أنهم انطوائيون بأنفسهم، ومنعزلون بها عن الآخرين.

- تتمثل إيجابيات أطفال برج السرطان في أنهم محبون لبيوتهم، ولأسرتهم، وهادئون، ومستقرون نفسياً.

امرأة برج السرطان والحب:

تتمتع امرأة برج السراطان بشخصية عاطفية ودودة محبة للآخر، تقدر العلاقات وتهتم بمن حولها، وليس من السهل أن تثق امرأة برج السرطان بالآخرين، لذا فقد تأخذ الكثير من الوقت قبل اختيار شريكها، ومن ينالون ثقتها فهذا يعني أنهم يحتلون مكانة كبيرة في قلبها، ويشار إلى أنها تحرص دائماً على البقاء بجانب شريك حياتها في أوقات الأزمات، وتحاول مشاركته في تخطي كافة العقبات التى يواجها.

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