وصفة شهية لتحضير كوكيز الجزر مع الجبن الكريمي والجوز

المكونات:

1 كوب من الزبدة

1 كوب سكر من السكر

1/2 كوب سكر بني

2 بيض

1 ملعقة شاي فانيلا

3 أكواب دقيق متعدد الأغراض

2 ¼ ملعقة شاي قرفة

1 ملعقة صغيرة من بيكنغ باودر

1 ملعقة شاي صودا

نصف ملعقة صغيرة

2 فناجين من الجزر

جبن كريمي

1 كوب من البيكان المفروم

الطريقة:

يبرش الجزر ويوضع في كوب جانبا.

في وعاء "كبير" ، تخفق الزبدة والسكر حتى تصبح خفيفة ورقيقة.

يخفق البيض والفانيلا.

تضاف القرفة ، ومسحوق الباكينج ، والملح بلطف.

يضاف الطحين ويخلط جيدا.

يضاف الجزر المبروش.

توضع الكوكيز في فرن درجة 375 مئوية لمدة تتراوح بين 13 و 15 دقيقة أو حتى يصبح لونها بنياً ذهبياً حول الحواف.

تخرج وتوضع جانبا لتبرد.

يخفق الجبن والسكر البودرة لعمل الكريمة.

يرش بالجوز الأمريكي البيكان.

كوكيز الجزر مع الجبن الكريمي والجوز

المكونات:

1 كوب من الزبدة

1 كوب سكر من السكر

1/2 كوب سكر بني

2 بيض

1 ملعقة شاي فانيلا

3 أكواب دقيق متعدد الأغراض

2 ¼ ملعقة شاي قرفة

1 ملعقة صغيرة من بيكنغ باودر

1 ملعقة شاي صودا

نصف ملعقة صغيرة

2 فناجين من الجزر

جبن كريمي

1 كوب من البيكان المفروم

الطريقة:

يبرش الجزر ويوضع في كوب جانبا.

في وعاء "كبير" ، تخفق الزبدة والسكر حتى تصبح خفيفة ورقيقة.

يخفق البيض والفانيلا.

تضاف القرفة ، ومسحوق الباكينج ، والملح بلطف.

يضاف الطحين ويخلط جيدا.

يضاف الجزر المبروش.

توضع الكوكيز في فرن درجة 375 مئوية لمدة تتراوح بين 13 و 15 دقيقة أو حتى يصبح لونها بنياً ذهبياً حول الحواف.

تخرج وتوضع جانبا لتبرد.

يخفق الجبن والسكر البودرة لعمل الكريمة.

يرش بالجوز الأمريكي البيكان.