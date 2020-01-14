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كوكيز الجزر مع الجبن الكريمي والجوز

منشور 14 كانون الثّاني / يناير 2020 - 04:00
كوكيز الجزر مع الجبن الكريمي والجوز

وصفة شهية لتحضير كوكيز الجزر مع الجبن الكريمي والجوز

المكونات:

  1 كوب من الزبدة

  1 كوب سكر من السكر

  1/2 كوب سكر بني

  2 بيض

  1 ملعقة شاي فانيلا

  3 أكواب دقيق متعدد الأغراض

2 ¼  ملعقة شاي قرفة

  1 ملعقة صغيرة من بيكنغ باودر

  1 ملعقة شاي صودا

  نصف ملعقة صغيرة

  2 فناجين من الجزر

جبن كريمي

  1 كوب من البيكان المفروم

الطريقة:

يبرش الجزر ويوضع في كوب جانبا.

في وعاء "كبير" ، تخفق الزبدة والسكر حتى تصبح خفيفة ورقيقة.

يخفق البيض والفانيلا.

تضاف القرفة ، ومسحوق الباكينج ، والملح بلطف.

يضاف الطحين ويخلط جيدا.

يضاف الجزر المبروش.

توضع الكوكيز في فرن درجة 375 مئوية لمدة تتراوح بين 13 و 15 دقيقة أو حتى يصبح لونها بنياً ذهبياً حول الحواف.

تخرج وتوضع جانبا لتبرد.

يخفق الجبن والسكر البودرة لعمل الكريمة.

يرش بالجوز الأمريكي البيكان.

كوكيز الجزر مع الجبن الكريمي والجوز

المكونات:

  1 كوب من الزبدة

  1 كوب سكر من السكر

  1/2 كوب سكر بني

  2 بيض

  1 ملعقة شاي فانيلا

  3 أكواب دقيق متعدد الأغراض

2 ¼  ملعقة شاي قرفة

  1 ملعقة صغيرة من بيكنغ باودر

  1 ملعقة شاي صودا

  نصف ملعقة صغيرة

  2 فناجين من الجزر

جبن كريمي

  1 كوب من البيكان المفروم

الطريقة:

يبرش الجزر ويوضع في كوب جانبا.

في وعاء "كبير" ، تخفق الزبدة والسكر حتى تصبح خفيفة ورقيقة.

يخفق البيض والفانيلا.

تضاف القرفة ، ومسحوق الباكينج ، والملح بلطف.

يضاف الطحين ويخلط جيدا.

يضاف الجزر المبروش.

توضع الكوكيز في فرن درجة 375 مئوية لمدة تتراوح بين 13 و 15 دقيقة أو حتى يصبح لونها بنياً ذهبياً حول الحواف.

تخرج وتوضع جانبا لتبرد.

يخفق الجبن والسكر البودرة لعمل الكريمة.

يرش بالجوز الأمريكي البيكان.


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