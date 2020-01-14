وصفة شهية لتحضير كوكيز الجزر مع الجبن الكريمي والجوز
المكونات:
1 كوب من الزبدة
1 كوب سكر من السكر
1/2 كوب سكر بني
2 بيض
1 ملعقة شاي فانيلا
3 أكواب دقيق متعدد الأغراض
2 ¼ ملعقة شاي قرفة
1 ملعقة صغيرة من بيكنغ باودر
1 ملعقة شاي صودا
نصف ملعقة صغيرة
2 فناجين من الجزر
جبن كريمي
1 كوب من البيكان المفروم
الطريقة:
يبرش الجزر ويوضع في كوب جانبا.
في وعاء "كبير" ، تخفق الزبدة والسكر حتى تصبح خفيفة ورقيقة.
يخفق البيض والفانيلا.
تضاف القرفة ، ومسحوق الباكينج ، والملح بلطف.
يضاف الطحين ويخلط جيدا.
يضاف الجزر المبروش.
توضع الكوكيز في فرن درجة 375 مئوية لمدة تتراوح بين 13 و 15 دقيقة أو حتى يصبح لونها بنياً ذهبياً حول الحواف.
تخرج وتوضع جانبا لتبرد.
يخفق الجبن والسكر البودرة لعمل الكريمة.
يرش بالجوز الأمريكي البيكان.
كوكيز الجزر مع الجبن الكريمي والجوز
المكونات:
1 كوب من الزبدة
1 كوب سكر من السكر
1/2 كوب سكر بني
2 بيض
1 ملعقة شاي فانيلا
3 أكواب دقيق متعدد الأغراض
2 ¼ ملعقة شاي قرفة
1 ملعقة صغيرة من بيكنغ باودر
1 ملعقة شاي صودا
نصف ملعقة صغيرة
2 فناجين من الجزر
جبن كريمي
1 كوب من البيكان المفروم
الطريقة:
يبرش الجزر ويوضع في كوب جانبا.
في وعاء "كبير" ، تخفق الزبدة والسكر حتى تصبح خفيفة ورقيقة.
يخفق البيض والفانيلا.
تضاف القرفة ، ومسحوق الباكينج ، والملح بلطف.
يضاف الطحين ويخلط جيدا.
يضاف الجزر المبروش.
توضع الكوكيز في فرن درجة 375 مئوية لمدة تتراوح بين 13 و 15 دقيقة أو حتى يصبح لونها بنياً ذهبياً حول الحواف.
تخرج وتوضع جانبا لتبرد.
يخفق الجبن والسكر البودرة لعمل الكريمة.
يرش بالجوز الأمريكي البيكان.
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