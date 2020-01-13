كوكيز الليمون

تعلمي معنا طريقة صنع كوكيز شهية بنكهة الليمون. يستغرق اعدادها 6 دقائق فقط. يجب أن تنتظر 10 دقائق بعد الخبز لأكل هذه الكوكيز اللذيذة.

المكونات:

280 غرام (كوبان) دقيق متعدد الأغراض

130 جم (1/2 كوب و 1 ملعقة كبيرة) زبدة غير مملحة ، بدرجة حرارة الغرفة ، مقطعة إلى مكعبات

105 غرام (1/2 كوب) سكر محبب

30 غرام (2 ملعقة طعام) عصير ليمون

2 ملعقة طعام برش الليمون

1 بيضة كبيرة

الطريقة:

توضع نكهة الليمون والسكر في وعاء الخلط وتخلط بالشوكة أو تفرك بأطراف أصابعك.

تضاف الزبدة والقشدة ويخفق بخلاط يدوي حتى يصبح المزيج خفيفاً ورقيقاً.

يضاف البيض.

يُضاف عصير الليمون ويُخلط المزيج.

أخيرًا ، على سرعة منخفضة ، يضاف الدقيق تدريجًا ويخلط حتى يندمج.

تقسم العجينة إلى نصفين وتوضع كل قطعة على ورق نايلون. وتلف حوالي 6 بوصات (15 سم) وطول سمك 2 بوصة (5 سم) ويحتفظ بها في الثلاجة لمدة 40 دقيقة أو 4-5 ساعات في الثلاجة حتى تصبح متماسكة.

يسخن الفرن إلى 350 درجة فهرنهايت (177 درجة مئوية). يوضع ورق الزبدة على الصينية وتوضع جانبا.

تخرج العجينة من الثلاجة وتقطع إلى شرائح سميكة 1/5 بوصة (5 مم) وتخبز لمدة 6-7 دقائق حتى يتغير لونها قليلاً. تخبز لمدة 5-6 دقائق إضافية حتى تصبح الحواف بنية ذهبية فاتحة. عندما تنضج تترك لتبرد لمدة 5 دقائق قبل نقلها إلى حامل الأسلاك لتبرد تمامًا.