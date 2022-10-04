كيفية استخدام الفاونيا في فنغ شوي فنغ شوي ، وهي ممارسة نشأت في الصين ، تقدم إرشادات حول كيفية بناء الناس لمساحات تتدفق في وئام مع العالم الطبيعي. تُترجم الكلمات feng shui إلى "wind" و "water" الرياح والمياه وهما عنصران أساسيان لازمان للحياة ؛ يحتاج البشر والكائنات الحية على هذا الكوكب إلى الهواء والماء من أجل الازدهار.

في فنغ شوي ، ننظر إلى عناصر الطبيعة ، مثل النباتات والزهور ، لتقديم المعنى والفائدة في منازلنا. لطالما كانت الزهور رموزًا ذات مغزى بشكل خاص لأنها تقدم الجمال والعطر والرحيق الحلو للبيئات والمخلوقات من حولها. الفاوانيا هي واحدة من أكثر الأزهار الميمونة في فنغ شوي وقد أصبحت ترمز إلى الحب والازدهار والجمال.

كيفية استخدام الفاونيا في فنغ شوي

رمزية ومعنى الفاوانيا في فنغ شوي

نباتات الفاوانيا لها أزهار جميلة بشكل فريد. في شكل البراعم ، تبدو وكأنها كرات مارشميلو تقريبًا. بمجرد ازدهارها بالكامل ، فإنها تصبح فاخرة بشكل خاص ، مع طبقات كثيفة من البتلات المكشكشة ، وعادة ما تكون بظلال من الأبيض أو الوردي أو الأحمر. تُعرف هذه الزهرة الجريئة المورقة باسم ملك الزهور في الصين. إنه يمثل الجمال والأنوثة والحب والمودة ونتمنى لك التوفيق. في الثقافات الآسيوية ، اعتبر الناس الزهور تمثيلات للطبيعة. غالبًا ما ترتبط أزهار معينة بالفصول التي تتفتح فيها. في تنسيق الزهور الآسيوي التقليدي ، قد يطمح المرء إلى استخدام الزهور في الموسم لتجسيد ما هو موجود في الوقت الحالي.

تقليديا ، هناك زهرة معينة مرتبطة بكل فصل من الفصول الأربعة. ترتبط الفاوانيا بالربيع لأنه عادةً ما يكون في فترة الإزهار. يرتبط الصيف بزهرة اللوتس ، والخريف بزهرة الأقحوان ، والشتاء بزهرة البرقوق. في الثقافة الآسيوية وفي فنغ شوي ، ننظر إلى الوقت والطبيعة على أنهما دوريان ، مثل عجلة دوارة، وغالبًا ما يتم تصوير هذه الأزهار الأربعة معًا لإظهار دورة العام بأكملها خلال الفصول الأربعة.

غالبًا ما تُستخدم صور الفاونيا لتمثيل جوهر الربيع ، والذي يرتبط أيضًا بعنصر الخشب. يرتبط الخشب بصفات اللطف والمرونة والنمو والرحمة. بحسب فنغ شوي ، فهي تمثيلات لعنصر الخشب عندما يرغب شخص ما في تنمية المزيد من هذه الصفات في حياته.

تعتبر الفاوانيا زهرة ملكية للرومانسية والنعمة ، وهي أيضًا واحدة من الزهور الرئيسية الموجودة في لوحات ثانجكا البوذية التقليدية. في لوحات ثانجكا ، سترى غالبًا إلهًا ، مثل بوذا أو بوديساتفا ، يحمل واحدة أو أكثر من الفاونيا. غالبًا ما تظهر زهور الفاونيا في ثلاث مراحل مختلفة: البرعم الذي يمثل ولادة شيء جديد ؛ منتصف الإزهار ، يمثل اللحظة الحالية ؛ والازدهار الكامل ، يمثل العمر والموت والسقوط. هذا التقدم هو أيضًا دورة لأنه بعد الموت ، تولد من جديد. ترتبط هذه المراحل الثلاث أيضًا بالماضي والحاضر والمستقبل.

في فنغ شوي ، ترتبط الأزهار أيضًا بعدم الثبات لأنه بمجرد قطعها ، فإنها تموت ببطء. في جميع الثقافات ، يقدر الناس الطاقة الفريدة للزهور ، ويمكن لجمالهم المؤقت أن يشجعنا على أن نكون حاضرين بشكل كامل.

يمكن أن تمثل الفاونيا في الثقافة الصينية التقليدية أيضًا الحظ الرومانسي والرغبة. تجسد أزهارهم الكاملة والرائعة الكثير من الشغف. قد يكون من المبهج وضع زهور الفاوانيا في مكان مثل غرفة المعيشة بقصد دعوة شريك جديد لك أو لأطفالك.

كيفية استخدام الفاونيا في فنغ شوي

زهور الفاوانيا الوردية الكبيرة مع بتلات ملتفة

معنى ألوان الفاوانيا

يعتبر اللون الأحمر أكثر الألوان المباركة للفاوانيا ، لأنه لون الحيوية. يمثل اللون الأحمر أيضًا عنصر النار المرتبط بالعاطفة والتقدير . تعتبر الفاونيا الصفراء ميمونة أيضًا لأن الأصفر لون إمبراطوري في الصين. في فنغ شوي ، يتصل اللون الأصفر أيضًا بعنصر الأرض ، الذي يتمتع بصفات الاستقرار والتأريض والتغذية . يرتبط اللون الوردي بمنطقة العلاقات في فنغ شوي باغوا ، لذا فإن الفاونيا الوردية لها علاقة خاصة بالحب والشراكة .

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