كيفية استخدام القرنفل لفقدان الوزن

بسبب نكهته ورائحته الفريدة يعد القرنفل من التوابل الشائعة التي يمكن العثور عليها بسهولة في المطبخ الأسيوي، حيث يستخدم في العديد من الوصفات. وعلى الرغم من استهلاك هذه التوابل يوميًا تقريبًا ، الا ان العديد منا لا يدرك فوائده المذهلة خاصة في فقدان الوزن.

كيف يمكن أن يساعدك هذا التابل العطري على حرق الدهون:

وفقًا لقاعدة بيانات المغذيات الوطنية التابعة لوزارة الزراعة الأمريكية ، فإن القرنفل غني بالعديد من العناصر الغذائية بما في ذلك الكربوهيدرات والبروتين والألياف الغذائية. يحتوي أيضًا على فيتامينات أساسية مثل فيتامين E وفيتامين C والفولات والريبوفلافين وفيتامين أ والثيامين وفيتامين ك.

القرنفل وفقدان الوزن

يحفز القرنفل الأيض وبالتالي يساعد في إنقاص الوزن. يحتوي ا أيضًا على خصائص مضادة للكوليسترول ومضادة للدهون. عندما يتم الجمع بين هذه التوابل القوية مع الفلفل والقرفة وبذور الكمون، فإنه يساعد في زيادة معدل الأيض لدينا ، مما يساعدنا في نهاية المطاف على فقدان الوزن. بصرف النظر عن هذا ، يحتوي القرنفل أيضا على مضادات الأكسدة التي تقلل من الإجهاد التأكسدي. انخفاض الأكسدة يقلل من خطر الإصابة بأمراض مزمنة. ومن المعروف أيضا أن القرنفل يحافظ على نسبة السكر في الدم تحت السيطرة.

أفضل طريقة لاستهلاك القرنفل لفقدان الوزن:

سوف تحتاج

50 غراما القرنفل

50 غراما من القرفة

50 غراما بذور الكمون

طريقة الصنع:

تجفف جميع المكونات في مقلاة جافة حتى تخرج رائحة قوية. الآن يطحن هذا إلى المسحوق ويخزن في جرة محكمة الإغلاق.

طريقة الاستهلاك:

تغلى ملعقة كبيرة من هذا الخليط في كوب من الماء وتترك ليبرد. امزجي ملعقة صغيرة من العسل ويؤخذ على معدة فارغة كل صباح.

نصيحة:

بالنسبة لأولئك الذين يعانون من الحساسية اتجاه التوابل ، يوصى باستشارة الطبيب قبل البدء في استخدام هذه التابل لفقدان الوزن. يمكن للقرنفل أن يسبب الحساسية بسبب وجود الأوجينول فيه.