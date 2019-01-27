9 نصائح لإزالة رائحة البصل عن اليدين

يجب غسل اليدين مباشرة بعد تقطيع البصل بالصابون الخاص باليدين

إليكم بعض من النصائح التي تخفف وتزيل من رائحة البصل على اليدين:

- ارتداء القفازات الخاصة بالطبخ لضمان عدم تسرب الرائح لكفة اليديد.

- تقشير البصل و تغليفه و من ثم و ضعه بالثلاجة لمدة ساعتين على الأقل، حيث أن هذه الطريقة تخفف من كمية إزالة الغازات والروائح من البصل بطريقة كبيرة و هي مفيدة أيضاً لمنع سيلان العين عند طبخ البصل.

- غسل اليدين مباشرة بعد تقطيع البصل بالصابون الخاص باليدين.

- تجفيف اليدين جيداً.

- تدليك اليدين بكمية قلية من زيت الزيتزن و توزيعها على كامل اليد مع تركه لمدة خمسة دقائق، حيث أن زيت الزيتون يتشرب كامل الروائح و يخرجها من الجلد.

- غسل اليدين بعد إستعمال زيت الزيتون بصابون والماء الدافئ، من ثم تجفيف اليدين جيداً من الماء.

- وضع القليل من المرطب لترطيب االيدين لتعويض الفاقد من دهون اليدين بعد غسلهما أكثر من مرة بالصابون.

- وضع القليل من الخل على اليدينم مع ملعقة من زيت الزيتون و تدليك اليدين جيداً وترك الخليط لمدة خمس دفقائق ثم غسلها جيداص بالماء الدافئ والصابون.

- يفضل شراء البصل الأبيض وليس الأحمر لأنه أخف من حيث االرائحة والحرقة المسبب للوجه.

المزيد:

أبسط 5 طرق لتنظيف الأواني المحروقة، جربيها!

هذه هي قائمة الأشياء التي بإمكانك عملها في الميكروويف!

خمس نصائح لبقاء المطبخ منظّماً وبعيداً من الفوضى