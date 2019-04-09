للمحجبات: كيف ترتدين البليزر بأناقة (صور)

في حالة ارتداء بليزر بلون زاهِ، راعي الاحتفاظ بباقي إطلالتك هادئة والعكس صحيح

البليزر من القطع التي تضيف لأناقتك الكثير مع الحجاب، فيمكنك استغلاله في الحصول على إطلالة شبه رسمية للعمل أو للخروجات التي تتطلب منك المزيد من الأناقة، إذا كنت ترغبين في التعرف على طرق مختلفة لارتداء البليزر بأناقة مع الحجاب، فضعي في اعتبارك النصائح التالية:

- من الطرق الرائعة لارتداء البليزر مع الحجاب تنسيقها مع الفساتين الطويلة السادة أو المنقوشة،إذا كنت تمتلكين فستانا طويلا بدون أكمام، فالبليزر حل مثالي للتألق به هذا الموسم.



- في حالة ارتداء البليزر مع التنورات، يمكنك اختيار الأنواع المرتفعة الخصر مع مراعاة ارتداء قميص أو توب بسيط من الأسفل وإدخاله في كمر التنورة.



- في حالة ارتداء بليزر بلون زاهِ، راعي الاحتفاظ بباقي إطلالتك هادئة والعكس صحيح، وإذا كنت تبحثين عن لوك جريء، يمكنك التنسيق بين الألوان المكملة والمتقابلة على دائرة الألوان مثل ارتداء الأزرق مع الأصفر أو الأحمر مع الأخضر، شاهدي فيما يلي في الصور أفكارا لتستلهمي منها إطلالات حجاب أنيقة مع البليزر:

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