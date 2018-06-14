3 خلطات طبيعية من مطبخك لأظافر قوية ولامعة

الأظافر الجميلة باتت من سمات المرأة العصرية الأنيقة

الأظافر الجميلة باتت من سمات المرأة العصرية الأنيقة، إلا أن الكثير من السيدات يعانين من تكسر أظافرهن بسهولة لهشاشتها وبهتان لونها لأسباب عديدة بينها العوامل الخارجية التي تؤثر على صحة الظفر. لذا، ننصحك عزيزتي باللجوء الى مكونات مطبخك لإعداد ماسكات فعالة تعمل على حل مشكلتك هذه بسهولة وخلال وقت قصير.

وإليك أهم هذه الخلطات الطبيعية من داخل مطبخك:



- ماسك زيت الصويا: إذا كانت أظافرك هشة وتتعرض للكسر سريعاً، عليك بماسك زيت الصويا الذي سيعمل على تغذيتها وتقويتها. ولا تنسي إدراج الزيت في نظام غذائك لإستفادة مضاعفة من محتوياته على أظافرك لغناه بفيتامين "ه". كما يمكنك استبدال الوصفة بإحدى الزيوت الطبيعية مثل زيت الزيتون أو زيت اللوز او زيت الصبار. إدهني أظافرك بإحدى هذه الزيوت لفترة ربع ساعة وكرري الماسك 3 مرات أسبوعياً.



- ماسك الطماطم والثوم: تحتاجين الى ثمرة طماطم (بندورة)، 2 فصوص ثوم مهروس، رشة ملح. إهرسي المكونات مع بعضها في وعاء يتسع ليديك، ثم إنقعي فيه أظافرك لمدة ربع ساعة بعدها إشطفي أظافرك بالماء البارد. يعمل الثوم على تغذية أظافرك مع البندورة بالفيتامينات الضرورية وخصوصا فيتامين "سي"، وستدهشين من النتيجة بعد تكرارك هذا الماسك 3 مرات أسبوعياً.



- ماسك البطاطا: حضري ماسك من البطاطا (البطاطس) النيئة لتغذية الأظافر وتقويتها ومنحها اللمعان البرّاق. قومي بهرس حبة بطاطا نيئة مع ربع كوب حليب وإنقعي أظافرك بالمزيج لمدة عشرة دقائق. - يشكل الحليب ومشتقاته من الأجبان والألبان مصدر جيد للكالسيوم والبروتين، ومعدن الزنك والتي تساعد على إبقاء أظافرك قوية، لذا، إحرصي على تنويع فطورك الصباحي بهذه المشتقات المغذية.



وتذكري أن الحليب ومشتقاته من الأجبان والألبان مصدر جيد للكالسيوم والبروتين ومعدن الزنك والذين يساعدوا على إبقاء أظافرك قوية، لذا، إحرصي على تنويع فطورك الصباحي بهذه المشتقات المغذية.



طبّقي هذه الخلطات الطبيعية من مكونات مطبخك، واحصلي على أظافر قوية ولامعة بسهولة.

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