هل تبحث عن وصفة سهلة لصنع لفائف القرفة في المنزل؟ يمكن عمل هذه الوصفة بسرعة وهي شهية جدا!

المكونات:

لعمل العجينة:

2 ½ كوب دقيق متعدد الأغراض

¼ كوب سكر أبيض

1 ½ ملعقة صغيرة من مسحوق الخبز

½ ملعقة صغيرة من صودا الخبز

½ ملعقة صغيرة ملح

1 كوب حليب

4 ملاعق كبيرة من الزبدة المذابة

لصنع كريمة الفانيليا:

2 كوب سكر بودرة

1 ملعقة كبيرة زبدة مذابة

1 ملعقة صغيرة من مستخلص الفانيليا

3 ملاعق كبيرة من الحليب

الطريقة:

لعمل العجينة:

في وعاء صغير ، اخلطي نصف كوب من السكر البني مع ملعقة كبيرة من القرفة. ضعيه جانبا.

في وعاء آخر ، اخلطي الدقيق والسكر ومسحوق الخبز وصودا الخبز والملح. يُضاف الزبدة والحليب وتُمزج بيديك حتى تصبح عجينة قابلة للعجن.

تقسم العجين إلى نصفين. ترش كمية صغيرة من الطحين على سطح نظيف وتُخرج العجينة لتكون على شكل مستطيل قطره حوالي بوصة أو أقل.

تذوب الزبدة الإضافية وتنتشر على العجين ولكن تأكدي من أنك لا تصلين إلى الحواف. يرش بعض من السكر البني ومزيج القرفة فوق العجينة.

تلف العجينة على شكل مستطيل وتقطع الى شرائح 8 قطع.

توضع في صينية الكعك 9 × 9 المدهونة (ستحتاج إلى 2).

يكرر مع النصف الآخر من العجين.

تخبز اللفات على درجة 400 لمدة 15 إلى 20 دقيقة أو حتى تصبح اللفائف بنية اللون قليلاً. تصب الكريمة فوقها.