لفقدان الوزن: اشربي هذا العصير

معظمنا يحب شرب العصائر الطازجة في الصباح، ولكن ماذا لو قلنا لك بأن شرب هذا العصير سوف يساعدك على التخلص من السموم وخسارة الوزن! أنت بحاجة الى هذا العصير .

طريقة عمل العصير:

5 إلى 10 أوراق كاري طازجة

1 كوب من الماء

الطريقة:

الآن اخلط هذا في الخلاط ، ستحصل على عصير أخضر. إذا لم يكن الكاري متوفراً ، يمكنك صنع العصير من الكزبرة أو أوراق النعناع. العصير الأخضر المصنوع من هذه الأعشاب سيكون قلويًا.

من خلال شرب هذا العصير في الصباح ، سيحصل جسمك على جرعة لطيفة من الكلوروفيل والفيتامينات الهامة الأخرى التي تعتبر ضرورية لعمل الجسم. عند تناولها يوميًا على المدى الطويل ، يمكن لهذه العصائر أيضًا أن تساعد في تقليل دهون البطن.

العصائر:

العصير طريقة سهلة لمد جسمك بالمواد الغذائية. بعض الناس الذين يتركون الخضار على طبقهم يشربون العصير الأخضر ، على وجه الخصوص ، عشاق الصحة. يحتوي العصير الأخضر على مضادات الأكسدة التي تساعد على تعزيز المناعة وتحسين الهضم وتساعدك على التخلص من هذه الكيلوغرامات الإضافية.

كما يعمل العصير الأخضر أيضًا مثل الإسفنجة لجسمك عن طريق طرد السموم وتسريع عملية التمثيل الغذائي. كلما زاد التمثيل الغذائي، كلما فقدت الوزن.