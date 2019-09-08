لقيمات البيتزا

لقم صغيرة رائعة من البيتزا ستسرق قلبك.

المكونات

عجينة البيتزا

¾ كوب جبن الموتزاريلا

¾ كوب صلصة طماطم

10-12 من شرائح البيبيروني

الطريقة:

يسخن الفرن إلى درجة حرارة 375 فهرنهايت. ترق عجينة البيتزا برفق ، تقص العجينة باستخدام قاطعة الكعك المستديرة.

تدهن صينية الكعك بالزيت وتضغط دوائر العجين في الفراغات.

ترش طبقة من الجبن في كل كوب ، تُضاف شريحة أو شريحتين من البيبروني ، وتسكب صلصة الطماطم.

يُضاف إلى ذلك القليل من الجبن وقطع البيبيروني الصغيرة ، حسب الرغبة.

تخبز لمدة 15 دقيقة ، حتى تذوب الجبنة وتتحمص العجينة.