لقيمات البيتزا
لقم صغيرة رائعة من البيتزا ستسرق قلبك.
المكونات
عجينة البيتزا
¾ كوب جبن الموتزاريلا
¾ كوب صلصة طماطم
10-12 من شرائح البيبيروني
الطريقة:
يسخن الفرن إلى درجة حرارة 375 فهرنهايت. ترق عجينة البيتزا برفق ، تقص العجينة باستخدام قاطعة الكعك المستديرة.
تدهن صينية الكعك بالزيت وتضغط دوائر العجين في الفراغات.
ترش طبقة من الجبن في كل كوب ، تُضاف شريحة أو شريحتين من البيبروني ، وتسكب صلصة الطماطم.
يُضاف إلى ذلك القليل من الجبن وقطع البيبيروني الصغيرة ، حسب الرغبة.
تخبز لمدة 15 دقيقة ، حتى تذوب الجبنة وتتحمص العجينة.
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