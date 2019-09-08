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لقيمات البيتزا

منشور 08 أيلول / سبتمبر 2019 - 03:00
لقيمات البيتزا

لقيمات البيتزا

لقم صغيرة رائعة من البيتزا ستسرق قلبك.

المكونات

عجينة البيتزا

¾  كوب جبن الموتزاريلا

¾  كوب صلصة طماطم

10-12 من  شرائح البيبيروني

الطريقة:

يسخن الفرن إلى درجة حرارة 375 فهرنهايت. ترق عجينة البيتزا برفق ، تقص العجينة باستخدام قاطعة الكعك المستديرة.

تدهن صينية الكعك بالزيت وتضغط دوائر العجين في الفراغات.

ترش طبقة من الجبن في كل كوب ، تُضاف شريحة أو شريحتين من البيبروني ، وتسكب صلصة الطماطم.

يُضاف إلى ذلك القليل من الجبن وقطع البيبيروني الصغيرة ، حسب الرغبة.

تخبز لمدة 15 دقيقة ، حتى تذوب الجبنة وتتحمص العجينة.


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