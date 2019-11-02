لماذا يكذب أغلب الأزواج حول بلوغ هزة الجماع؟

إذا كنت تقرأ هذا المقال، فمن المحتمل أنك كذبت حول النشوة الجنسية مرة واحدة على الأقل في حياتك. نعم، وفقًا للبحث الذي أجراه قسم علم النفس بجامعة تمبل ، فإن 64 في المائة من الأشخاص قاموا بالكذب حول بلوغ النشوة الجنسية مرة واحدة على الأقل في حياتهم. وفي حين أن النساء كن أكثر ميلاً للكذب حول بلوغ النشوة، فقد اعترف الرجال أيضًا بالكذب بشأن ذلك.

نظرًا لأنه ليس من السهل أن نفهم السبب وراء قيام الرجال والنساء بالكذب حول بلوغ هزات الجماع ، قمنا بجمع عدد من الأسباب المحتملة وراء كذب الأزواج حول بلوغ هزات الجماع.

لإرضاء شريكهم

أنت تحب شريك حياتك ، لكنه / هي ليس موهوبًا بشكل خاص عندما يتعلق الأمر بالامور الجنسية. لذا ، حتى عندما لا تشعر بأي شيء ، فإنك تقوم بتمثيل بلوغ هزة الجماع لتتجنب أن يشعر بالضيق.

لتجربة المزيد من المتعة

لا يوجد أي شيء أكثر متعة من بلوغ هزة الجماع. ولكن ماذا لو لم تكن قادرًا على تجربة هذه الهزة؟ الامر سهل ، قم بالتمثيل ، حتى تشعر على الأقل بالنشوة النفسية. الأصوات العالية والاندفاع والإثارة الذي يأتي من التمثيل قد يكون خطوة أقرب إلى الحالة الحقيقية. بالإضافة إلى ذلك ، يمكن لهذه الأصوات أن تساعد أيضا في تحفيز الإثارة الجنسية لدى الشريك الامر الذي سيجعله يزيد من جرعة المداعبة.

للانتهاء من الامر سريعاً

ماذا تفعل عندما لا تشعر بالمتعة اثناء ممارسة الجنس الروتينية؟ بما أنه لا توجد طريقة فعلية لقول، "اسلوبك الجنسي ممل!" ، يمكنك القيام بما يقوم به أغلب الناس، التمثيل بأن كل شيء رائع لأنهاء الجنس بأسرع وقت.

الخلاصة:

إذا كنت تعتقد أن شريكك يقوم بالتمثيل (أو كنت تمثل على شريكك)، فقد حان الوقت لإجراء محادثة صادقة. اذا كنت تعتقد بأن الشريك لن يتقبل هذا الحوار، فيمكنك ببساطة توجيه يد شريكك إلى أي مكان تريد أن استثارته أو العكس صحيح. أو استمر في التمثيل لأن الإثارة الجنسية تبدء من الخيال، اقرأ قصص رومانسية أو شاهد أفلام رومانسية بها مشاهد عاطفية، وستتحسن استجابتك العاطفية للجنس ومع الوقت ستتمكن من بلوغ هزة الجماع.