ماذا تفعلا للتخلص من الملل الزوجي؟

أثبتت الدراسات العلمية أن تعود الزوجين على روتين يومي قد يهدد بالإصابة بالملل الزوجي الذي يتسبب في التوتر والضيق النفسي مما يؤثر في حياة الزوجين العملية والزوجية. لذلك ينصح خبراء العلاقات بالقيام بأنشطة متنوعة لتقليل الملل الزوجي:

كسر الروتين

تغيير الروتين اليومي أحد أهم النصائح التي يجب اتباعها، فإيجاد روتين جديد يعتمد على التغيير أحد أهم الطرق التي تساعد في علاج مشكلة الملل الزوجي، فعدم وجود وقت لخروج الزوجين سويًا للتنزه من الأمور التي تقتل السعادة بالحياة الزوجية ذلك عليكِ بتوفير أوقات لأنشطة جديدة مع زوجك.

السفر

من الأمور التي تساعد على تجديد الحياة الزوجية وتنشيط الطاقة الإيجابية بالجسم السفر، فقضاء اجازة مع الزوج حتى ولو لفترة قصيرة يساعد على كسر الروتين اليومي وتجنب الإصابة بالمشكلات الزوجية الناتجة عن الملل الزوجي، إذا عجبتك تلك الفكرة قومي على الفور باستشارة زوجك لقضاء اجازة بإحدى المدن الساحلية لتجديد الحياة الزوجية.

تجربة مطاعم أو أكلات جديدة

على الرغم من بساطة الأمر إلا أن له تأثير رائع، جربا اختيار وجبات جديدة وتجربتها، غيرا مكان تناول الطعام مثلا الى الشرفة أو الحديقة.

الاستماع للموسيقى

تحدثا عن اغانيكما المفضلة واستعرضا الألبومات الموسيقية القديمة والجديدة واختارا يوما للاستماع لها.