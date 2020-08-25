مع اقتراب العودة للمدارس في ظل المخاوف من فيروس كورونا المستجد ، ونظرًا لصعوبة الأوضاع في جميع أنحاء العالم، تخوض البلدان المختلفة حالياً في مراحل مختلفة من حيث كيفية التخطيط لإعادة فتح المدارس وتوقيت ذلك، وعادة ما تُتخذ هذه القرارات من قبل الحكومات، وغالباً عبر حوار مع المؤسسات الصحية.

يقدم لكم "موقع البوابة" فيديو عن ماذا قد يحدث مع عودة الأطفال إلى المدارس في زمن كورونا؟ التاريخ يجيب!‎

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