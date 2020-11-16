منطقة الإبط من الأماكن الحساسة الموجودة في الجسم، ولأنها تتعرض للكثير من العرق والضغط والحرارة قد تتعرض لبعض المشاكل، ومن بين أكثر المشاكل التي تصيب منطقة الإبط هي نقص الترطيب، الذي يسبب الحكة والتهيج وبالتالي اسوداد المنطقة، ولأنكِ مقبلة على زفافك ولا تريدين حدوث أي مشكلة تفسد إطلالتك الملكية، إليكِ مجموعة ماسكات طبيعية لترطيب الإبط قبل زفافك.

إن كنتِ لا تعيرين بشرة الإبطين اهتماماً كثيراً، تماماً كما تفعلين لبشرة وجهكِ، فعليكِ ذلك! هذه المنطقة بالتحديد عليكِ ألاّ تهمليها، خصوصاً أنّها واحدة من أكثر الأماكن المعرّضة للرائحة الكريهة وللإسوداد جرّاء إزالة الشعر بطرق مختلفة وخصوصاً بالشفرة.

"موقع البوابة" يقدم لكم ماسك الزبادي والعسل لترطيب إبط العروس، إذ الزبادي يحتوي على كميات كبيرة من حمض اللاكتيك، وهو من المواد التي أثبتت فعاليتها في تنقية المسامات وتقشير البشرة، وهو يُحفز إنتاج الكولاجين، كما أنه يُناسب جميع أنواع البشرة حتى تلك الحساسة، فهو منظف لطيف على البشرة، أما العسل فهو مرطب عميق يحتفظ بالماء في البشرة مما يجعلها ناعمة، كما أنه مضاد للميكروبات، ويُمكن استخدامه لعلاج الحروق والجروح الطفيفة، فهو مضاد للالتهاب كما أنه مناسبة للبشرة الحساسة مما يجعل هذا النوع مناسب لكل أنواع البشرة.

المكونات:

شرائح خيار باردة

ملعقة صغيرة من العسل

ملعقة كبيرة من الزبادي

طريقة التحضير:

- أولاً اخلطي العسل والزبادي، وضعي الخليط تحت إبطِ النظيف.

- ثم اتركيه حوالي 20 دقيقة، ثم اشطفيه بالماء.

- ثم ا ضعي شرائح الخيار الباردة، اتركيها 15 دقيقة، ثم اشطفي المكان بالماء والصابون.

- وأخيراً كرري الوصفة مرتين في الأسبوع لتحصلي على أفضل النتائج.

نصائح لإزالة مكياج الزفاف بطريقة سهلة

لتجنب أي مشاكل في يوم زفافك.. لا تتناولي هذه الأطعمة