مافن الشوفان بالبلوبيري 

وصفة رائعة لحلويات قليلة الدسم بالبلوبيري وطعم رائع للحلى مع قهوتك المفضلة.

1 كوب بلوبيري مجفف أو طازج

1 1/2 كوب شوفان

1 بيض

1 كوب دقيق

1 ملعقة كبيرة بيكنج باودر

1/3 كوب سكر

ملعقة صغيرة فانيليا

2 ملعقة كبيرة زيت نباتي

1 كوب حليب سائل

الطريقة :

إخلطي المواد الجافة معًا في وعاء الخلط.

أخفقي المواد السائلة في وعاء آخر.

أضيفي المكونات السائلة على المكونات الجافة وقلبي جيدًا حتى يمتزج كل المقادير.

أضيفي البلوبيري وقلبي الخليط مرة أخري.

وزعي الخليط على قوالب المافن المدهونة حتى ثلثي القالب.

إخبزي المافن في فرن ساخن سابقًا على حرارة 200 درجة مئوية لمدة 25 دقيقة.

أتركي قوالب المافن لتبرد تمامًا. يمكنك تزيينها بالسكر البودرة.

