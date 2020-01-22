وصفة ماك أند تشيز بجبن التشيدر والبروكولي والبازلاء.
المكونات:
2 كوب مكرونة المكرونة
4 أكواب زهور القرنبيط
1 كوب من البازلاء الخضراء ، طازجة أو مجمدة
الصلصة:
¾ كوب حليب الصويا غير المحلى
1 ½ كوب كاجو، يفضل نقعه ولكنه اختياري
نصف كوب خميرة غذائية
1 بطاطا بيضاء، مسلوقة ومفرومة - متوسطة الحجم
1 ½ كوب من ماء الباستا
3 ملعقة كبيرة زبدة نباتي
1 ملعقة كبيرة من مسحوق البصل
2 ملعقة صغيرة من مسحوق الثوم و / أو حص ثوم واحد
1 ملعقة كبيرة من معجون ميزو الأبيض
ملح حسب الرغبة - على الأقل 1/8 ملعقة شاي
فلفل أسود حسب الرغبة
بارميزان نباتي
الطريقة:
تطبخ المعكرونة قبل حوالي ثلاث دقائق من طهي المعكرونة ، أضف البروكلي والبازلاء. سوف تطهى الخضار في نفس وعاء المعكرونة للسرعة!
يصفى الماء من المعكرونة والخضار - احتفظ بكوب من أجل الصلصة. (يمكنك أيضًا غلي المعكرونة أثناء صنع الصلصة).
تضاف كل مكونات الصلصة إلى الخلاط وتُمزج المكونات جيداً لمدة تتراوح من 3 إلى 4 دقائق لتدفئ وتُحرّك. سوف ترغب في إضافة السوائل حسب الحاجة للمزج.
بصب كوب من الصلصة على المعكرونة والخضار. أضف المزيد حسب الرغبة. خطوة اختيارية: تسكب المعكرونة في طبق خزفي وتغطى برقائق. يخبز في فرن درجة حرارته 400 درجة لمدة عشر إلى خمس عشرة دقيقة .