وصفة ماك أند تشيز بجبن التشيدر والبروكولي والبازلاء.

المكونات:

2 كوب مكرونة المكرونة

4 أكواب زهور القرنبيط

1 كوب من البازلاء الخضراء ، طازجة أو مجمدة

الصلصة:

¾ كوب حليب الصويا غير المحلى

1 ½ كوب كاجو، يفضل نقعه ولكنه اختياري

نصف كوب خميرة غذائية

1 بطاطا بيضاء، مسلوقة ومفرومة - متوسطة الحجم

1 ½ كوب من ماء الباستا

3 ملعقة كبيرة زبدة نباتي

1 ملعقة كبيرة من مسحوق البصل

2 ملعقة صغيرة من مسحوق الثوم و / أو حص ثوم واحد

1 ملعقة كبيرة من معجون ميزو الأبيض

ملح حسب الرغبة - على الأقل 1/8 ملعقة شاي

فلفل أسود حسب الرغبة

بارميزان نباتي

الطريقة:

تطبخ المعكرونة قبل حوالي ثلاث دقائق من طهي المعكرونة ، أضف البروكلي والبازلاء. سوف تطهى الخضار في نفس وعاء المعكرونة للسرعة!

يصفى الماء من المعكرونة والخضار - احتفظ بكوب من أجل الصلصة. (يمكنك أيضًا غلي المعكرونة أثناء صنع الصلصة).

تضاف كل مكونات الصلصة إلى الخلاط وتُمزج المكونات جيداً لمدة تتراوح من 3 إلى 4 دقائق لتدفئ وتُحرّك. سوف ترغب في إضافة السوائل حسب الحاجة للمزج.

بصب كوب من الصلصة على المعكرونة والخضار. أضف المزيد حسب الرغبة. خطوة اختيارية: تسكب المعكرونة في طبق خزفي وتغطى برقائق. يخبز في فرن درجة حرارته 400 درجة لمدة عشر إلى خمس عشرة دقيقة .