البواسير من الأمراض الشائعة التي تصيب النساء والرجال والحوامل، على الرغم من أنها لا تشكل أي خطورة على حياة الإنسان إلا إنها مزعجة ومؤلمة للغاية، حيث تسبب الألم الشديد الذي يصاحبه انتفاخ في الأوردة وتورم ونزيف وغيرها من الأعراض المؤرقة للمرض، لذا يتساءل النساء المصابون عن ماهو علاج البواسير الخارجية عند النساء وكل ما يتعلق بالعلاج عن طريق الأعشاب الطبيعية أو الأدوية الطبية.

البواسير الخارجية

تعرف البواسير الخارجية على أنها توسع أو انتفاخ في الأوردة الموجودة في المستقيم وفتحة الشرج، وغالباً ما توجد في الجلد المحيط بمنطقة الشرج، ويكون شكل البواسير الخارجية عند النساء عبارة عن كيس منتفخ أو متجلط موجود عند فتحة الشرج، ومن أهم أسباب الإصابة بالبواسير الخارجية هي:

ممارسة الجماع الشرجي.

الجلوس على قاعدة الحمام لفترة طويلة.

المعاناة من الإمساك أو الإسهال الشديد.

اتباع حمية غذائية قليلة الألياف.

ممارسة الرياضة العنيفة.

الشد العنيف أثناء عملية التبرز.

ماهو علاج البواسير الخارجية عند النساء؟

في العادة تختفي البواسير الخارجية مع العلاجات المنزلية في غضون أسبوعين تقريباً، لكن في حال استمرت المعاناة والألم من البواسير الخارجية يجب عليك الذهاب إلى الطبيب لكتابة بعض الأدوية للتخلص من البواسير والشرخ، وعرض الطريقة التي يمكنك التعامل بها معها وما إلى ذلك، وفي السطور القليلة القادمة نقدم لك الإجابة بالتفصيل عن سؤال ماهو علاج البواسير الخارجية عند النساء؟

العلاج المنزلي للبواسير

هناك بعض الطرق المنزلية الفعالة التي تساعدك في علاج البواسير الخارجية عند النساء بكل سهولة خلال مدة لا تزيد عن 14 يوم، وهي:

الاستحمام بالماء الساخن يومياً.

الجلوس لفترة لا تقل عن 15 دقيقة داخل مغطس به ماء دافئ مع مراعاة تطهير فتحة الشرج جيداً.

تجنب استخدام المناديل المبللة أو التي تحتوي على عطور لعدم تهيج المنطقة.

إذا كنت تعانين من تورم في مكان البواسير الخارجية ضعي عليها بعضاً من الثلج.

احرصي على تناول الألياف الطبيعية يومياً.

الدخول إلى الحمام بسرعة بمجرد الشعور بامتلاء المثانة.

العلاجات الطبية

في بعض الحالات لا تجدي العلاجات المنزلية نفعاً، وذلك في حال كانت البواسير تتراوح شدة ألمها بين المتوسط والشديد، فإذا كنت تبحثين عن جواب مفصل عن ماهو علاج البواسير الخارجية عند النساء بواسطة العلاجات الطبية تابع معنا:

في حال المعاناة من الألم الشديد المصحوب بنزيف يصف لك الطبيب بعض العلاجات الطبية التي تحتوي على مادة الليدوكايين والهيدروكورتيزون التي تساعدك في التخلص من ذلك الألم.

إذا كان سبب الإصابة بالبواسير الخارجية هو الإمساك المزمن يصف لك الطبيب علاجات ملينة لتسهيل عملية التغوط.

العلاج بالجراحة

هناك بعض الحالات التي تستلزم من الطبيب أن يقوم بعملية جراحية الغرض منها إزالة النسيج الذي يسبب النزيف عن طريق بعض الأجهزة الحديثة، وذلك من خلال حقن المريض بمخدر موضعي أو عام، وتعد تلك هي الطريقة الأكثر شهرة للتخلص من البواسير بشكل كامل، بالإضافة إلى أنه من العلاجات الأكثر فاعلية في علاج البواسير الخارجية عند النساء في المراحل الشديدة والمتوسطة وخصوصاً إذا كانت الإصابة بها متكررة.

علاجات طبية أخرى

إذا كنت من الأشخاص التي تخشى العمليات الجراحية سيصف لك الطبيب بعض العلاجات الطبية الأخرى التي تساعدك في التخلص من البواسير المنتفخة وهي:

يقوم الطبيب بحقن المريض بمحلول كيميائي يعمل على تقليص حجم البواسير.

العلاج عن طريق ربط البواسير الخارجية بشريط مطاطي أو اثنين بغرض منع وصول الدم إلى البواسير وبالتالي تسقط من مكانها.

استئصال الجلطة الدموية عن طريق الكوي بعد تخدير المريض لمدة 72 ساعة.

علاج البواسير بالثلج

تساعد العلاجات المنزلية والطرق الطبيعية في التخفيف من ألم البواسير بشكل كبير، ومن أشهر تلك الطرق علاج البواسير عن طريق الثلج، ويمكن استخدام الثلج عن طريق وضعه في كيس محكم الغلق ووضعه على المكان المصاب لمدة 15 إلى 25 دقيقة عدة مرات في اليوم الواحد، ستساعدك تلك الطريقة في التخلص من ألم البواسير والتقليل من الالتهاب بصورة كبيرة.

يوجد العديد من الأشخاص التي تفضل الجلوس في حمام ماء دافئ، حيث تشير العديد من الدراسات العلمية إلى أن الماء الدافئ يعمل على تقليل الشد في المنطقة الشرجية، وهذا يقلل ضغط الجسم على فتحة الشرج والخلايا الموجودة فيها، وبالتالي هذا يمكنك من التخلص من الألم في تلك المنطقة.

ماهو علاج البواسير الخارجية عند النساء بالأعشاب؟

هناك بعض النباتات التي تحتوي على خصائص علاجية تعمل على التقليل من التورم والالتهابات ومنع وصول الدم إلى تلك الأوعية المنتفخة وبالتالي سقوطها والتخلص من البواسير، لذا نعر عليكم إجابة سؤال ماهو علاج البواسير الخارجية عند النساء بالأعشاب الطبيعية وهي:

بندق الساحرة

يساعد هذا النبات في التخلص من الأوعية الدموية المنتفخة عن طريق تقليص حجمها ومساعدة الجلد على تكوين طبقة رقيقة لتعزيز القدرة على شفاء الأنسجة المتضررة، بالإضافة إلى التقليل من الالتهابات والتخفيف من حدة الألم، لذا فهي من النباتات التي يصفها الكثيرون بأن لها مفعول السحر على البواسير، ويمكن استخدامها عن طريق تناولها بالفم أو وضعها على البواسير من الخارج.

نبات البابونج

يتم استخدام منقوع نبات البابونج كمشروب للتخلص من البواسير والتهدئة من الألم، كما يمكن استعماله كدهان موضعي على المنطقة المصابة للشفاء بشكل أسرع، فهو يساعدك في التخلص من الألم والنزيف أيضاً، أو عن طريق وضع زهور البابونج في ماء الاستحمام والجلوس فيها لمدة 30 دقيقة يومياً.

عشبة القطيفة

تعد تلك العشبة من الأعشاب المطهرة والمعقمة ويتم وضعها على البواسير بشكل خارجي، حيث تعمل على التهدئة من الألم والتخلص من الالتهابات وقتل البكتريا الموجودة لتسريع عملية الشفاء من البواسير.

الصبار " الألوفيرا"

يساعد نبات الصبار أو الجل المستخلص من النبات حين وضعه على المنطقة الملتهبة في الشعور بالبرودة والتخفيف من الألم والالتهابات الموجودة في تلك المنطقة، فهو يعزز من عملية الشفاء السريع والتقليل من الحكة التي تصاحب تورم ونزيف تلك المنطقة، كما أن له الكثير من الخصائص المطهرة والمعقمة وهذا ما تحتاج إليه البواسير.

بذور القاطونة

توضع بذور القاطونة في الماء المغلي لمدة لا تقل عن ال15 دقيقة حتى يصبح قوامها مثل الجل، ثم توضع على المنطقة المصابة بشكل مباشر لتقوم بتهدئة الألم والتخلص من النزيف وتقليص حجم البواسير الخارجية.

عشبة كستناء الحصان

تساعدك تلك العشبة على التخلص من البواسير بطريقة سهلة وبسيطة وآمنه للغاية، وذلك عن طريق تهدئة الألم والتخلص من التلف الموجود في النسيج الضام الموجود في الأوعية الدموية.

الشاي الأحمر

يحتوي الشاي الأحمر على الكثير من مضادات الالتهاب ومضادات الأكسدة القوي، التي تعمل على تقليل الالتهاب والتخلص من الألم، ويمكن استعماله عن طريق شرب الشاي الأحمر مرتين يومياً أو استعمال أكياس الشاي الأحمر بطريقة موضعية على الأماكن المصابة.

الثوم

أفضل طريقة لعلاج البواسير وضع فصوص الثوم في الماء المغلي لمدة 15 دقيقة، ثم شرب هذا الماء، أو يمكنك غمس قطعة من القطن بمغلي الثوم ووضعها على المنطقة المصابة، وهذا لأن الثوم يتمتع بخواص المضادة للالتهابات تساعدك في التخلص من الألم والنزيف.

حبة البركة

تحتوي حبة البركة والزيت الموجود فيها أيضاً على مركب الثيموكينون الذي يعمل على تهدئة الألم وتنظيم حركة الأمعاء ورفع كفاءة الجهاز الهضمي.

خل التفاح

منذ قديم الأزل ويستخدم خل التفاح في علاج الجروح الموجودة على الجلد، لاحتوائه على مواد مضادة للبكتريا وقتل الميكروبات الموجودة في الجرح، لذا اعتبر خل التفاح قياساً على فاعليته الكبيرة مع الجروح أنه من أفضل العلاجات الطبيعية للبواسير الخارجية، ويتم استخدامه عن طريق غمس قطعة من القطن بخل التفاح ووضعها على المكان المصاب أو عن طريق شرب الخل عن طريق الفم، لكن من الجدير بالذكر استشارة الطبيب عند الرغبة في تناوله.

ماهو علاج البواسير الخارجية عند النساء الحوامل؟

للأسف الشديد يمكن أن تصاب السيدة في فترة الحمل بالبواسير الخارجية ويرجع هذا لبعض الاضطرابات التي تحدث في الجهاز الهضمي وينتج عنها إصابة المرأة بإمساك شديد أو تباطؤ حركة الأمعاء كما يتضاعف حجم الرحم من ما يزيد الضغط على المثانة، وهذا يجعلها عرضه أكبر للإصابة بالبواسير، لكن ماهو علاج البواسير الخارجية عند النساء الحوامل، في أغلب الأحوال تلجأ المرأة إلى العلاجات المنزلية التي ينصحها بها الطبيب لأنه من غير المستحب إجراء عملية جراحية في تلك الفترة الحرجة:

الجلوس في حمام ماء دافئ مرتين إلى ثلاث مرات يومياً، بشرط أن يكون الماء نظيف دون إضافات. تجنبي الجلوس أو الوقوف لفترات طويلة من الوقت، وإذا كنت مضطرة لذلك قومي باستخدام الوسادة المخصصة لمرضى البواسير. سينصحك الطبيب ببعض الأدوية الخاصة بعلاج الإمساك والكريمات الآمنة خلال الحمل التي تساعدك في إتمام عملية الإخراج بسهولة. تناول الألياف الطبيعية بكثرة مثل الخضروات والفواكه والحبوب الكاملة لتفادي الإمساك؛ لأن الإمساك من شأنه الإضرار بالبواسير. قومي بشرب أكثر من لترين ماء على مدار اليوم. حافظي على تمارين كيجل أو ممارسة بعض التمارين الخفيفة. استخدام المراهم الخاصة بتقليل الشعور بالحكة في تلك المنطقة. الجلوس في حمامات الملح الإنجليزي.

علاج البواسير الخارجية عند النساء الحوامل بالزيوت الطبيعية

فترة الحمل من الفترات الحرجة للغاية في حياة المرأة؛ لذا تركز دائماً على الطب البديل لكي لا يتأثر الجنين بالعلاجات الطبية التي تحتوي على المركبات الكيميائية التي يمكن أن تضر بصحة الجنين، لكن السؤال هنا ماهو علاج البواسير الخارجية عند النساء الحوامل عن طريق الزيوت الطبيعية، وتتلخص الإجابة في:

زيت النعناع: يعمل زيت النعناع على التقليل من الالتهابات وقتل البكتريا؛ وذلك لاحتوائه على مركب المنثول الذي يعمل كمهدئ طبيعي للتخفيف من الضغط على منطقة فتحة الشرج، لكن تجدر الإشارة إلى أنه لا يمكن لصاحبات البشرة الحساسة تجنب استعمال زيت النعناع بشكل مباشر على البشرة قبل التخفيف.

زيت شجرة الشاي: من الزيوت الطبيعية القوية التي تعمل على التقليل من الالتهاب وتخفيف الألم في تلك المنطقة، لكن يجب استخدامه بحذر شديد على البشرة وتخفيفه بزيت الجوجوبا أو جوز الهند قبل الاستعمال مباشرةً.

زيت الزيتون: يستخدم زيت الزيتون كملين طبيعي للتخلص من حالات الإمساك المزمنة التي تعاني منها الكثير من الحوامل، كما يرفع من كفاءة حركة الأمعاء لتسهيل مرور البراز من خلالها، من خلال تناول معلقة صغيرة من الزيت عند الاستيقاظ، بالإضافة إلى أنه يمكن استعماله عن طريق إضافة عسل النحل وشمع العسل إليه ووضعه مباشرة على المنطقة المصابة، حيث يحتوي هذا الزيت على مضادات الأكسدة التي تعمل على تقليص حجم الأوعية المنتفخة.

زيت جوز الهند: يعمل زيت جوز الهند على التقليل من آلام البواسير حيث يتميز بخواصه المرطبة ومضادات الأكسدة والالتهابات الموجودة فيه التي تساعد في التخلص من التورم والالتهابات، ويتم تطبيقه يومياً على المنطقة المصابة من مرة إلى مرتين.

أدوية طبية للتخلص من البواسير الخارجية للحامل

يرجع السبب الرئيسي في الإصابة بالبواسير في فترة الحمل إلى الإمساك الشديد الذي يصاحب السيدة في تلك الفترة بسبب الاضطرابات الهرمونية التي تحدث في الجسم نتيجة الحمل، لذا يصف الطبيب بعض العلاجات الطبية للتخلص من البواسير وهي:

تناول الملينات الطبية التي تساعد في التخلص من الإمساك المزمن التي تعاني منه السيدة ولعدم تفاقم المشكلة.

هناك بعض المراهم الموجودة في الصيدليات المخصصة لعلاج البواسير والتخلص من التورم والالتهابات والشعور بالحكة.

في بعض الحالات يقوم الطبيب بوصف بعض المسكنات الموضعية للتخلص من الألم الشديد.

علاج من الصيدلية للتخلص من البواسير للحامل

هناك بعض العلاجات المتوفرة في الصيدليات للتخلص من البواسير بشكل نهائي، لكن عليك قبل تناولها استشارة الطبيب للتأكد من مدى أمان تلك الأدوية، ونقدم لك الآن ماهو علاج البواسير الخارجية عند النساء من الصيدلية:

السيليوم: هو نوع من المكملات الغذائية للألياف، حيث يعمل على تحسين حركة الأمعاء ورفع كفاءة الجهاز الهضمي للتخلص من الإمساك أثناء الحمل.

تحاميل: توجد الكثير من أنواع التحاميل الشرجية للتخلص من البواسير والتخفيف من حدة الألم.

كريمات ومراهم لعلاج البواسير: هناك بعض الكريمات والمراهم لعلاج البواسير والتي تحتوي على مادة اللودكايين التي تستخدم في التخدير الموضعي لمكان الألم ومادة الهيدروكورتيزون للتخفيف من الالتهابات والتخلص منها تدريجياً.

طرق الوقاية من الإصابة بالبواسير الخارجية

بعد أن تعرفنا على ماهو علاج البواسير الخارجية عند النساء، يجب التعرف على أفضل الطرق للوقاية من البواسير في فترات العمر المختلفة هي تجنب الإصابة بالإمساك الشديد لفترات طويلة، كما توجد بعض النصائح التي يجب عليك اتباعها لعدم الإصابة بالبواسير وهي:

الحرص على تنظيم أوقات الأكل.

تجنب الوصول إلى حالة الجوع الكامل.

تناول الطعام بهدوء ومضغه جيداً.

ممارسة التمارين الرياضية باستمرار.

الابتعاد عن تناول السكريات والأطعمة الدهنية بشكل كبير خلال اليوم.

تناول الخضروات التي تعمل على زيادة تدفق الدم.

الحرص على تناول الألياف والمكملات الغذائية للألياف باستمرار.

الجزر واليقطين والبطاطا يعملون على إعادة بناء الأنسجة المتضررة والتعافي بشكل أسرع.

شرب 8 إلى 12 كوب من الماء يومياً.

تناول الشوفان والحبوب الكاملة المليئة بالألياف الغذائية الطبيعية.

أسئلة شائعة

ماهو علاج البواسير الخارجية عند النساء بعد الولاده؟

تعامني أغلب السيدات من ظهور البواسير بعد الولادة مباشرة، لكن عادة ما تختفي تلك البواسير باتباع طرق العلاجات المنزلية والعلاج بالأعشاب الطبيعية، ولكن إذا استمرت معاناتك مع البواسير لمدة أسبوعين بعد استخدام العلاجات المنزلية يجب عليك استشارة الطبيب على الفور.

في نهاية هذا التقرير نتمنى أن تكون قد وصلت لغايتك وتعرفتي على إجابة سؤال ماهو علاج البواسير الخارجية عند النساء في حال الحمل والولادة أو حتى بدونهم، لكن ننصح قبل اتباع الطرق العلاجية الدوائية استشارة الطبيب أولا وفي حال كنت حامل أيضاً يجب التأكد من مدى سلامة الدواء الكيميائي أو حتى طرق الطب البديل على الجنين.