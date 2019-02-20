ما الذي يسبب الشعور بالوخز والدبابيس في الأطراف؟

إذا جلست طويلاً جداً في وضعية غير مريحة يصيبك وخز الدبابيس في الأطراف

عادة ما نشعر بوخز مؤلم أو مستمر في أحد الأطراف يشبه كثيراً وخز الدبابيس، وتعرف هذه الحالة علميا باسم paresthesia، أما سببها فإعاقة مجرى الدمّ إلى العصب.

إذا جلست طويلاً جداً في وضعية غير مريحة أو كرزت على قدميك فترة طويلة فأنت تقوم بالضغط بشدّة على عصب وتعيق وصول الإشارة إلى الدماغِ، مما يسبب ما يعرف بنوم أو خدران في العصب. وهذا ليس نفس الحالة عند قرص العصب، وهي حالة أطول أمداً تحدث عندما ينتفخ جزء من الجسمِ بسبب إصابة أو جرح، مما يطبّق ضغطاً ثابتاً على عصب.

يمكن الشعور بهذه الحالة بشكل خاص في اليدين، القدمين، والكاحل. ذلك الإحساسِ الخشن والمجنونِ يستأنف إرسال الألمِ إلى الدماغِ. اما لمنع حدوث هذه الحالة فيمكنك ببساطة تغير موضعك بشكل دائم بما فيه الكفاية للسماح للعصب بإسْتئناف الإتصال مع الدماغ.

من ناحية أخرى، يمكن أن يكون هذا الخدر ناجماً عن الإصابة بأعراض أمراضِ متنوّع وجدّيأخرى مثل مرض السكّري، داء الذئبة، والتصلب اللويحي. إذا لم يزول الشعور المؤقت بالوخز عند تغير موضعك فيجب أن تقوم بزيارة الطبيب.