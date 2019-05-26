ما تفسير الحلم بالحجارة في المنام؟

إن رؤية حجر في حلمك يرمز إلى القوة والوحدة والمعتقدات التي لا تنضب. انظر إلى الشكل والملمس واللون الخاص بالحجر للحصول على معلومات إضافية. إذا كانت الأحجار خشنة ، فإنها تمثل سعيك في التعرف على هويتك الشخصية وتطويرها. جزء من هذا المسعى هو أن تصبح مدركًا لأفكارك اللاشعورية والقمعية. وضع دائرة من الأحجار حولك يوحي بأنك توجه طاقة أعلى. أنت تفكر في قرار مهم. النظر في العبارة الشائعة "محفور في الحجر" تشير إلى الدوام والمواقف التي لا تتغير. بعض الحجارة تحمل أيضا معاني مقدسة وسحرية. من جهة أخرى ترتبط الحجارة بقضايا الحكم الأخلاقي و / أو الذنب. أو قد يكون الحلم أيضًا استعارة عن "الرجم" أو تحت تأثير المخدرات.

الحلم بأنك تحمل حقيبة من الأحجار يشير إلى قوتك الداخلية وثباتك الذي لا يزال يتعين عليك إطلاق العنان لكشفه للآخرين.

الحلم بأنك ترمي الحجارة يوحي بأن لديك ميلًا للنظر في أخطاء الآخرين وتواجه قصورهم دون النظر إلى نفسك أولاً.

الحلم بأنك قد تحولت إلى حجر يشير إلى أنك مقيد. أنت لا تفعل الأشياء التي تريد فعلها حقًا. تشعر أنه لا توجد طريقة للخروج من علاقة أو موقف أنت فيه. إذا كنت تحلم بأن شخصًا ما أو شيئًا ما قد تحول إلى حجر ، فهذا يمثل الثبات وطول العمر. بدلا من ذلك ، فإنه يشير إلى كيفية توقف الوقت.

بالنسبة للثقافات المختلفة ، فإن الأحجار لها أهمية روحية. فلننظر إلى الحجر الأسود لمكة في الثقافة الإسلامية التي أرسلها الله كعلامة على المكان الذي ينبغي بناء الكعبة فيه. بالنسبة للأيرلنديين ، يُنظر إلى حجر بلارني على أنه هدية بلاغة.