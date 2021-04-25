ما تفسير الحلم بجهاز الموجات فوق الصوتية في المنام؟

إن الحلم بجهاز الموجات فوق الصوتية هو رمز لرؤية الامور الداخلية للموضوع...

يمكن أن يشير إلى أن لديك حدس بأن هناك أمر أكثر مما تراه العين. قد يتطلب إيجاد حل لمشكلة ما فهم السبب الجذري للمشكلة ، خاصةً بما في ذلك العوامل المخفية. انتبه للأشياء التي تراها في الموجات فوق الصوتية لأنها رمزية.

جزء التشريح الذي يتم عرضه في الموجات فوق الصوتية هو أيضًا جزء رمزي. يشير البطن إلى أن جذور المشاكل تكمن في العقل الباطن والغرائز. إذا كنت تحلم بإجراء فحص بالموجات فوق الصوتية لرؤية طفلك الذي لم يولد بعد ، فهذا يشير إلى الرغبة في توقع آثار تغيير كبير في الحياة.

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