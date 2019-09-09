ما هي رسالتك النفسية للعام 2019؟

كلنا نبحث عن فهم أفضل لما يحدث معنا والتجارب التي نمر بها. هل نحن بحاجة الى رسالة نفسية تقودنا الى الطريق. اختر رمزا من بين هذه الرموز لمعرف ذلك.

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الحلول التي تبحث عنها متداخلة مع تجاربك. تخطى الماضي الذي كان مليئا بالمعاناة والظلم. هناك الكثير من الحكمة التي اكتسبتها بالفعل من كل ما مررت به. هذه التجارب اخذتك الى أماكن ذات تفهم أعلى. لقد أصبحت أكثر حكمة في كل موقف تنتقل إليه. خذ بعض الوقت للحصول على الإجابات التي تبحث عنها. لديك القدرة على الوصول إلى الحكمة داخل نفسك.

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حتى تنقلب الأشياء لصالحك ، يجب أن تفسح المجال للجديد. الجديد قد يكون معتقدا، عملية جديدة، طريقة جديدة للأكل و / أو التمرين. قد يكون هناك عدد من الأشياء المختلفة ويتعلق الأمر كله بالتحولات التي تريد خلقها في حياتك. قد تتكون مساحة الغرفة من العديد من الأشياء المختلفة. من المرجح أنك تعرف بالفعل ما لم يعد يخدمك والأمر متروك لك لإنشاء هذه التغييرات. كلما سمحت لما لا يعمل بالخروج ، كلما بدأت التحولات الإيجابية المرغوبة بالتدفق.

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لا شك أنك كنت تحت ضغط هائل هذه الأيام. لقد قمت بعمل رائع في الحفاظ على تماسكك ، والآن حان الوقت لاخذ الاستراحة. الاقتراح هو قضاء يوم أو يومين ، والتأمل ، و / أو القراءة و / أو منح نفسك الوقت للتفكير في الأحداث الأخيرة وإعادة تجميع أفكارك الآن بعد أن أصبحت أكثر وضوحًا بسبب التغلب على التحديات الأخيرة. هناك عقبة أخرى يجب التغلب عليها ، وهذا هو السبب في أنه من المهم للغاية أن تسمح لنفسك بوقت لإعادة ضبط طاقتك وأفكارك وعواطفك.