ما هي مخاطر العسل الخام على الاطفال والحوامل وكبار السن؟

يأتي العسل الخام مباشرة من خلية النحل دون إضافة أي حرارة إليه. تتم معالجة معظم انواع العسل ويباع في السوق بعد ذلك. تسخين العسل يساعد على تحسين لونه وملمسه وإزالة التبلور. لكن عملية التسخين تزيل أيضًا بعض المواد المضادة للأكسدة المفيدة والبكتيريا.

إذا كنت ترغب في تجربة العسل الخام ، فحاول البحث عن منتج محلي ولا تشتري المتوفر في متجر البقالة.

مخاطر العسل الخام على الاطفال والحوامل وكبار السن:

ولكن يحمل العسل الخام بعض المخاطر بسبب محتواه الميكروبي. يمكن أن يسبب التسمم ، وهو مرض خطير يمكن أن يسبب الشلل. لا ينبغي إعطاء الأطفال الذين تقل أعمارهم عن عام واحد أي شكل من أشكال العسل الخام، كما يجب على البالغين الذين يعانون من خلل في جهاز المناعة تجنبه.