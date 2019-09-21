مثلجات البطيخ

طريقة سهلة وسريعة لعمل مثلجات طبيعية

المقادير:

2 كوب بطيخ مقطع مكعبات

2 كوب كانتلوب مقطع مكعبات

3 ثمرات ليمون مقشرة

¼ 1 كوب ماء بارد

½ كوب عصير ليمون مركز

4 ملاعق كبيرة سكر

الطريقة:

في الخلاط الكهربائي ضعي ثمرات الليمون والماء والسكر واخلطيهم لمدة 3 دقائق. صفي العصير من قشور الليمون.

في الخلاط اتركي نصف كمية العصير وأضيفي إليه البطيخ و ربع كوب من عصير الليمون المركز واخلطيهم حتى يُصبح الخليط ناعمًا.

صبي الخليط في قوالب الآيس كريم وضعيها في الفريزر لمدة ساعة.

ضعي في الخلاط باقي عصير الليمون وباقي الليمون المركز والكانتلوب واخلطي حتى يُصبح الخليط ناعمًا.

صبي الخليط فوق خليط البطيخ المثلج وثبتي الأعواد الخشبية ثم ضعيها في الفريزر لمدة لا تقل عن 4 ساعات.