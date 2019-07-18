مثلجات الجريب فروت والريحان

مثلجات الريحان والجريب فروت يمكن أن تسبب الإدمان فهي شهية ولذيذة وسهلة الاعداد.

المكونات:

4 جريب فروت حمراء كبيرة من الروبيان

2 كوب ماء

1 ¾ كوب سكر قصب عضوي أو سكر النخيل

2 ليمون ، برش وعصير

1 كوب من أوراق الريحان

رشة ملح

الطريقة:

يُغلى الماء والسكر في قدر صغير. بعد الغليان ، أضيفي نكهة الليمون وأوراق الريحان والملح. تحرك ، وترفع عن الحرارة ، وتغطى. تترك أوراق الريحان في الشراب السكري لمدة 20 دقيقة على الأقل.

في هذه الأثناء ، أضف عصير الليمون إلى إبريق قياس 4 أكواب. قم بعصر الكريب فروت في إبريق حتى تقيس 3 أكواب .

يصفى الشراب وترمى أوراق الريحان. ثم يخلط الشراب السكري مع العصير. يوضع في الثلاجة لمدة 2-3 ساعات (او الفريزر لمدة 1 ساعة.)

يُسكب مزيج السوربيت في صانع الآيس كريم الكهربائي. قم بتشغيله واخلطه لمدة 20 دقيقة + حتى يصل الخليط إلى التناسق المطلوب.

يقدم المشرب على الفور ، أو يوضع في وعاء محكم الغلق ويجمد. بعد التجميد ، يترك لمدة 10-15 دقيقة قبل التقديم.