مربى التين الشهي

هذه الوصفة لتحضير المربى سهلة ولذيذة، ولكن يجب استخدام حبات التين الناضجة والطازجة لطعم شهي.

المكونات:

4 أكواب من التين المفروم

1 ½ كوب سكر أبيض

ربع كوب من العسل

1 ملعقة كبيرة عصير ليمون

الطريقة:

يُغلى التين والعسل والسكر وعصير الليمون في قدر متوسطة الحجم.

تخفض الحرارة ويطهى حتى يصبح كثيفا ، مع التحريك بشكل متكرر ، ما يقرب من 1 ساعة.

يفضل اختبار كثافة المربى عن طريق وضع كمية على طبق ووضعها في الثلاجة لمدة دقيقتين (يفضل رفع المربى عن النار خلال هذه الدقائق حتى لا تحترق). إذا كان هناك غلاف في الأعلى تجعد قليلاً عند الضغط عليه ، فهذا يعني بأنها جاهزة. إذا كان لا يزال سائلاً فيمكنك اعادته على الموقد.

يوضع المربى في معالج الطعام ويهرس حتى تصبح ناعمة. ثم يوضع في العبوات الزجاجية ويخزن في الثلاجة!