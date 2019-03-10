اصنعيه بنفسك: وصفة طبيعية لمزيل العرق

تمتلئ الأسواق بالعديد من مزيلات العرق، والتي تكون فعالة ولكنها أحياناً ما تسبب تهيج الجلد، أو اسمرار لونه، خاصة مع البشرة الحساسة لما تحتويه من مواد كيماوية، تعلمي طريقة سهلة لصنعه في المنزل.

المكونات:

3 ملاعق من البيكنج صودا.

3 ملاعق من نشا الذرة.

3 ملاعق من زيت جوز الهند النقي.

قطرات من زيت شجرة الشاي «اختياري لأنه مضاد للبكتريا».

قطرات من أي زيت عطري «اختياري».

الطريقة:

اخلطي البيكنج صودا ونشا الذرة جيداً.

قومي بتدفئة زيت جوز الهند قليلاً حتى يصبح سائلاً.

ضيفي زيت جوز الهند وزيت شجرة الشاي إلى المسحوق السابق، وقومي بتقليبهم جيداً.

ستحصلين على خليط غليظ القوام، قومي بتعبئته في جرة او علبة، واستخدميه بعد الحمام.