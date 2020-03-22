مسجات وعبارات عن ذكرى الإسراء والمعراج 2020

مناسبة الإسراء والمعراج هي من أعظم الأحداث التي حدثت لسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم إذ أسرى به ليلاً من مكة إلى البيت المقدس في فلسطين، ثمّ عرج به إلى الملأ الأعلى عند سدرة المنتهى، أي صعد إلى السماء، وفرضت الصلاة في هذه الليلة.

"موقع البوابة" يقدم بعض مسجات وعبارات عن ذكرى الإسراء والمعراج:

- توثقت الصلة بين الأرض والسماء بمعراج النبي إلى سدرة المنتهى متباركين.

- عرج نبينا لعند سابع سما شاهد الجنات وأهلها منعمة جعلكم الله من أهلها.

- غردت الطيور وفاحت رائحة الزهور تهنئ الزهرة البتول بمسرى أبيها الرسول.

- هنأك الله بالقبول وأسكنك الجنة مع الرسول ورزقك بالإسراء بهجة لا تزول.

- اللهم هؤلاء أحبتي فيك، بارك لهم الإسراء الشريف، وأنلهم شفاعة آل محمد.

- الروض أشذاء، والكون أضواء، والأرض تهنئ السماء، بمعراج سيد الأنبياء.

- يسعدك ربي يا سيد الكل، وتهنئة خاصة لك قبل الكل، كل عام وأنت بخير.

- للغالي أغلى تحية معطرة بالزهور الندية وهدية وألف هدية بمناسبة يوم الإسراء أقدم لك أحلى هدية.

- نزف أجمل العطور والزهور بمناسبة إسراء ومعراج الرسول متباركين.

- اللهم زد هذا الوجه نوراً واجعله دائماً مأجوراً وبلغه يوم الإسراء وهو مسروراً.

- من طيب مكة ونسيم الكعبة أهدي سلامي لأغلى الأحبة نهنئكم بمعراج المصطفى.

- اللهم هؤلاء أحبتي فيك بارك لهم الإسراء الشريف وأنلهم شفاعة آل محمد آمين يا رب العالمين.

- بليلة المعراج ضوى القمر وبصاحب الإسراء سرى البشر نبارك لكم هذه الليلة.

- يا طيور المحبة زوريهم وبالإسراء والمعراج هنيهم متباركين.

- أرسل حنين وشوق لأهل الذوق وأسياده وأهنيكم بالمعراج وعساكم من عواده.

- يا قمر يا دنيا جديدة يا أحلى أبيات القصيدة أهنيك بالليلة السعيدة متباركين.

- روح وريحان نثرته لأحباب الرحمن أسأل الله أن يجعل بسمتكم عادة، وحديثكم عبادة، ومناسباتكم سعادة، وخاتمتكم شهادة مبارك عليكم الإسراء والمعراج.

- في ذكرى المبعث النبوي في ذكرى الإسراء والمعراج أبعث لكم باقة محملة بأجمل ما سطرته الحياة من ورد وكلمات جميلة وكل عام وأنتم بخير.

- ورود الدنيا أقطفها وبشوق قلبي أغلفها وبمناسبة الإسراء والمعراج أرسلها كل عام وأنت بخير.

- بنسيم الرحمة وعبير المغفرة وقبل الزحمة أقولك: كل عام وأنت بخير.

- الروض أشذاء والكون أضواء والأرض تهنئ السماء بمعراج سيد الأنبياء محمد عليه الصلاة والسلام.

- نزف البشرى بإسراء نبي الأمة وسيد البشر ودمتم في صحة وسعادة متباركين.

دعاء ليلة الإسراء والمعراج