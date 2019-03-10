معجنات القرفة والشوكولاتة

معجنات القرفة والشوكولاتة وصفة سهلة لتحضير طبق حلويات شهي وسريع.

المقادير:

5 اكواب دقيق

2 كوب ماء

1 كوب حليب بودرة

1 ملعقة كبيرة خميرة

2 ملعقة كبيرة سكر ابيض

½ ملعقة صغيرة ملح

½ كوب زيت

1 ملعقة صغيرة بيكنغ باودر

زيت للدهن

1 كوب شوكولاتة نوتيلا

الطريقة:

ينخل الدقيق مع البيكنغ باودر ويوضع على حدة.

في الخلاط الكهربائي نقوم بخلط الماء والحليب البودرة و والخميرة والسكر والملح و الزيت .

يخلطوا جيدا لمدة ٥ دقائق .

يسكب الخليط في وعاء كبير.

نضيف خليط الدقيق والبيكنغ باودر بالتدريج ونعجن جيدا حتى ننتهي من كمية الدقيق.

اثناء العجن ممكن دهن اليدين بالزيت حتى تسهل علينا عملية العجن لان نوع العجينة لاصقة .

نستمر بالعجن عدة دقائق حتى نحصل على عجينة متماسكة.

تُكوَّر العجينة وتدهن بالزيت وتغطى بفوطة رطبة وتوضع في مكان دافئ لترتاح مدة نصف ساعة.

تفرد العجينة على شكل مستطيل سمك نصف سم .

-تدهن العجينة بالنوتيلا ولكن تترك الاطراف غير مدهون حوالي ١سم .

-تلف العجينة بشكل اسطواني .

-تقطع الى شرائح سمك اربع اصابع بواسطة الخيط او مشرط نظيف حاد.

ترص في صينية الخبز المبطنة بورق الزبدة ويجب ان تكون متلاصقة ببعضها .

-تترك لترتاح مدة نصف ساعة او حتى يتضاعف حجمها بعد تغطيتها كي لا تنشف .

في هذه الاثناء يحمى الفرن وتوضع في الرف الوسطي .

بعد مضي نصف ساعة توضع في الفرن وتخبز حتى تكتسب اللون أشقر فاتح .

تخرج من الفرن ويسكب عليها صوص الكريمة وتقدم وهي دافئة وبصحة وعافية.