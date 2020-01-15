مقبلات الأفوكادو والروبيان

مقبلات الروبيان المتبل على شرائح الخيار المقرمشة مع أفوكادو والصلصة .
المكونات:
1 ملعقة طعام زيت
1 ملعقة طعام من الكريول
1 روبيان جمبري مقشر ومنظف
1 خيار، شرائح
ربع كوب من صلصة ريمولاد (اختياري)
صلصة الأفوكادو:
1 أفوكادو ، مهروسة
1 بصلة خضراء ، مقطعة إلى شرائح رقيقة أو مقطعة
ملعقتان كبيرتان من الكزبرة و / أو البقدونس المفروم
1 ملعقة طعام عصير ليمون
ملح وفلفل أسود
الطريقة:
يوضع الروبيان في الزيت ويتبل في مقلاة مسخنة مسبقًا إلى أن تصبح مقرمشة قليلاً ، حوالي 2-3 دقائق لكل جانب.
قم بتجميع الروبيان مع شرائح الخيار ، ثم ضعي القليل من صلصة الأفوكادو وصلصة ريمولاد.
لعمل صلصة الأفوكادو:
تهرس الافوكادو مع بقية المكونات.
© 2000 - 2020 البوابة (www.albawaba.com)