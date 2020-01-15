مقبلات الأفوكادو والروبيان

مقبلات الروبيان المتبل على شرائح الخيار المقرمشة مع أفوكادو والصلصة .

المكونات:

1 ملعقة طعام زيت

1 ملعقة طعام من الكريول

1 روبيان جمبري مقشر ومنظف

1 خيار، شرائح

ربع كوب من صلصة ريمولاد (اختياري)

صلصة الأفوكادو:

1 أفوكادو ، مهروسة

1 بصلة خضراء ، مقطعة إلى شرائح رقيقة أو مقطعة

ملعقتان كبيرتان من الكزبرة و / أو البقدونس المفروم

1 ملعقة طعام عصير ليمون

ملح وفلفل أسود

الطريقة:

يوضع الروبيان في الزيت ويتبل في مقلاة مسخنة مسبقًا إلى أن تصبح مقرمشة قليلاً ، حوالي 2-3 دقائق لكل جانب.

قم بتجميع الروبيان مع شرائح الخيار ، ثم ضعي القليل من صلصة الأفوكادو وصلصة ريمولاد.

لعمل صلصة الأفوكادو:

تهرس الافوكادو مع بقية المكونات.