مقشر وجه أفضل من البوتوكس

هل تبحثبن عن علاج فعال يشبه في فعاليته البوتكس، هذا المقشر أفضل من البوتوكس، تعالي لنجرب..

المكونات:

1 ملعقة طعام من صودا الخبز

½ ملعقة كبيرة من عسل المانوكا (يحتوي عسل مانوكا على خصائص مضادة للالتهابات رائعة للبشرة)

1 قطرة من زيت اللافندر النقي

1 قطرة واحدة من زيت اللبان النقي

الطريقة:

اخلطي صودا الخبز والعسل معًا حتى تصبح معجونًا. اضيفي قطرة واحدة من كل من زيت اللافندر والبخور العطري.

ضعي قطعة قماش دافئة على وجهك وامسكيها على الجلد لمدة دقيقة لفتح المسام.

افركي الوجه بلطف باستخدام مقشر الوجه باستخدام حركات دائرية صغيرة (كن لطيفًا مع بشرتك!). استمر في تدليك البشرة بالفرك لمدة 3-5 دقائق لإزالة الجلد الميت بالكامل من الوجه والسماح للزيوت العطرية بعمل سحرها.

يشطف باستخدام الماء الدافئ.

قد يكون وجهك أحمر اللون قليلاً ولكن هذا سوف يزول.

لا تستخدمي هذا المقشر أكثر من 1-2 مرة في الأسبوع.

هذا المقشر قلوي على الجلد ، لذا حتى من أجل درجة الحموضة ، من الجيد رش وجهك بماء الورد بعد ذلك. سيؤدي ذلك إلى توازن بشرتك بشكل طبيعي