مكياج مميز للبشرة السمراء

للبشرة السمراء سحرها الخاص الذي لا تنازعها فيه بشرة أخرى، ما يجعل من مكياجها مميزاً وعلى درجة من الأهمية، لا سيما إن كان هناك ما يناسب البشرة السمراء الفاتحة والغامقة أيضاً.

مكياج للبشرة السمراء الغامقة

إن كنتِ من صاحبات البشرة السمراء الغامقة فلعل الأرضية الناعمة للوجه هي الأفضل. ضعي طبقة رقيقة من الكريم المرطب ومن ثم طبقة رقيقة أولى من كريم الأساس المطابق للون بشرتكِ أو الأفتح بدرجة واحدة فقط. ضعي طبقة ثانية أو طبقة بودرة، لا سيما إن كانت بشرتكِ دهنية. اختاري الدرجات الترابية أو الوردية الباردة وابتعدي عن الأحمر القاني. اختاري نقطة ارتكاز رئيسة في مكياجكِ، سواءً كانت الشفاه أو العينين.

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مكياج للبشرة السمراء الفاتحة

لديكِ خيار جيد هنا يكمن في منح بشرتكِ درجة برونزاج مميزة، مع أحمر شفاه بني أو بصلي ولمسة لامعة أو درجات من المشمشي والترابي. تجنبي الأحمر القاني أيضاً واستعيضي عنه بالخمري أو العنابي أو البني الفاتح. اختاري نقطة ارتكاز معينة للوجه سواءً كانت الشفاه أو العينين.

مكياج العيون للبشرة السمراء

لا تبالغي. هذا هو الأساس في موضوع اللون. لا تضعي ألوان صاخبة لظلال العينين. اختاريه بقوام كريمي عوضاً عن قوام البودرة. لا تبالغي في طبقات الآي لاينر والماسكارا، ولا تضعي طبقة ثانية من الماسكارا قبل أن تجف الأولى.

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