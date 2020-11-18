ملاذ مُجدد للحيوية في سبا ساميانا

كانت الأشهر القليلة الماضية مرهقة جسديًا وعقليًا. مع تخفيف قيود السبا أخيرًا في دبي، حان الوقت لحجز جلسة تدليل مستحقّة وتجديد الشباب استعدادًا لمواسم الأعياد والزفاف.

قام ملاذ العافية في ميليا ديزرت بالم دبي، سبا ساميانا، بتجديد قائمته وتقديم باقات تناسب احتياجات كل ضيف. تشمل القائمة علاجات مثل تدليك الاسترخاء السويدي، تدليك الخبراء (مزيج من التقنيات التايلاندية وجزيرة بالي)، تدليك الأنسجة العميق، التدليك التايلاندي الملكي، تدليك تعب السفر، تدليك القدمين وغيرها. تبدأ علاجات التدليك من 390 درهمًا إماراتيًا لمدة 60 دقيقة.

يقدم المنتجع الصحي أيضًا علاجات للوجه باستخدام أفضل المنتجات من مستحضرات إيمينونس العضوية للعناية بالبشرة، فويا وكولاجينازين®. يمكن للضيوف الاختيار من بين مستحضرات التنظيف السريع، تنظيف الحمضيات العميق، والتقشير الكيميائي العضوي باستخدام AHA Paprika، ستون كروب، والعلاجات المميزة لتصحيح علامات تقدم السن. في حين أن تأثير كولاجينازين® يكمن في كونه مضادًا للشيخوخة لتنشيط الوجه. تبدأ علاجات الوجه من 250 درهمًا إماراتيًا لجلسة مدتها 30 دقيقة.

بالنسبة للضيوف الراغبين في الاسترخاء وسط أجواء هادئة في المنتجع، فإن "تجربة اليوم الكامل في سبا ساميانا" هي الخيار المثالي. عند حجز هذه الباقة، يحصل الضيوف على علاج سبا لمدة 60 دقيقة وعلاج للوجه لمدة 75 دقيقة حسب ما يفضلونه مع غداء لذيذ في إبيكيور (قسيمة بقيمة 150 درهمًا إماراتيًا). يبلغ سعر هذه الباقة 1000 درهم إماراتي للشخص الواحد.

بدلاً من ذلك، تشمل "تجربة نصف يوم في ساميانا" علاج سبا لمدة 60 دقيقة وعلاج وجه سريع لمدة 30 دقيقة؛ بسعر 650 درهم إماراتي للشخص الواحد. بالنسبة للباحثين عن طرق لتدليل أحبائهم أو الاحتفال بمناسبة خاصة، تشمل باقة الأزواج علاج سبا للزوجين لمدة 60 دقيقة وعلاج وجه سريع لمدة 30 دقيقة لشخصين بسعر 1200 درهم إماراتي لكل زوجين. يمكن أيضًا حجز عشاء رومانسي في مطعم رير مقابل 200 درهم إضافية للحصول على باقة رومانسية للزوجين كاملة بقيمة 1400 درهم.

يمكن للأزواج أيضًا الاستمتاع بتدليك للزوجين لمدة 60 أو 90 دقيقة في جناح سبا خاص؛ بسعر 900 درهم و 1100 درهم على التوالي. بعد تجربة الاسترخاء، يمكنهم التوجه إلى صالة المنتجع الصحي لقضاء بعض الوقت من الراحة معًا.

يمكن لجميع ضيوف السبا الوصول إلى مسبح الفندق اللامتناهي، مركز ستايبلز للياقة البدنية، الدشّات العلاجية المصنوعة من الكروم وغرف الاسترخاء.

أطلق سبا ساميانا أيضًا عضوية لمدة شهر واحد وثلاثة أشهر حيث يتلقى الضيوف المخلصون علاجات لمدة 60 دقيقة، خصومات على العلاجات والأطعمة والمشروبات ومنتجات البيع بالتجزئة الخاصة بالمنتجع الصحي. يمكن أيضًا مشاركة هذه المزايا مع الزوج. إلى جانب ذلك، توفر السبا أيضًا للضيوف مرونة أكثر مع باقات تشمل 5/8/10 علاجات.

فندق W: وجهة سياحية أردنية فخمة من حيث التصميم والمساحات

فندق وسبا ماجستيك برشلونة يعيد فتح أبوابه

تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل ما هو جديد:

فيسبوك تويتر إنستغرام