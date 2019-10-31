ملمع الشفاه مصنوع من التوت البري

المكونات:

1 ملعقة كبيرة من كريات شمع العسل

1 ملعقة كبيرة زبدة الكاكاو

2 ملعقة طعام زيت زيتون

نكهة التوت البري

غبار لامع (مصنوع لتزيين الكعكة)

علب صغيرة لبلسم الشفاه (أنابيب تويست)

الطريقة:

نذوب زيت الزيتون وشمع العسل وزبدة الكاكاو معًا في الميكروويف. يضاف الغبار اللامع ونكهة التوت البري.

تعبئ انابيب بلسم الشفاه بسرعة. إذا أصبح بلسم الشفاه صلبًا جدًا قبل ملء جميع الحاويات، فما عليك سوى إعادة المزيج إلى الميكروويف لبضع ثوانٍ لإذابته مرة أخرى.