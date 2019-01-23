يتمتع أصحاب برج الدلو بشخصية مستقلة

برج الدلو هو البرج الحادي عشر من الأبراج الاثني عشر التي تقع ضمن دائرة البروج، إنّ اللون الخاصّ به هو الأزرق، وأصحابه هم مواليد 20 يناير إلى 18 فبراير، ويقع في كوكبيّ زحل وأورانوس، ويتميز بطابعه الهوائيّ، وفي هذا المقال سنذكر مميزات وعيوب برج الدلو:

مميزات برج الدلو

الشخصية المستقلة:

يتمتع أصحاب برج الدلو بشخصية مستقلة؛ فليس بوسع أحد التحكّم بهم أو فرض رأيه عليهم.

التفكير التجاريّ:

يمتلكون قدرة على إدارة الأعمال التجارية، ولديهم أفكار جيّدة في تشكيل سياسات ونظريات جديدة خاصّة بالتجارة.

التواصل مع الآخرين:

بارعون جداً في الكلام والمحادثة والتفاعل مع الآخرين، ممّا يجعلهم قادرين على التعامل مع أنواع الشخصيات المختلفة والتكيّف مع أي ظروف.

الصداقة:

إنّ أصحاب برج الدلو دائماً ما يكونون أصدقاء جيّدين ولطيفين للآخرين؛ فهم يحبّون إضحاك النّاس والرفع من معنوياتهم دون الرغبة في الحصول على أي جميل مقابل ما يقومون به.

العمل:

يفضّلون المهن الحرّة، وتُناسبهم أجواء البحث دائماً، مما يجعل هذه المهن من أفضل المهن لديهم، وهي: صيانة الأجهزة التكنولوجية، وبرمجة الحاسوب، وتأسيس المواقع الإلكترونية، وفنون الجرافيكس والرسم.

كلمات القوّة:

بارعون، أذكياء، إنسانيون، مبتكرون، أصيلون.

عيوب برج الدلو

المزاج المتقلّب:

إنّ أصحاب برج الدلو يجعلون من المشاعر التي يحسّون بها محركاً أساسياً لأفعالهم في الحياة، وهذا ما يفسّر تقلّب مزاجهم، ثمّ عدم مقدرة الناس من حولهم على توقّع تصرفاتهم بشكلٍ عام؛ وهذا من شأنه عدم إيجاد الأشخاص حولهم لطريقة مناسبة للتعامل معهم.

الخوف من الارتباط:

إنّ أصحاب برج الدلو لا يستطيعون التخلّي عن حريّتهم؛ لهذا لا يسمحون لأيّ أحد دخول قلبهم ببساطة؛ فالحبّ من شأنه تقييد حريتهم، ومبدؤهم في الحياة هو استمتع بحياتك واترك غيرك يستمتع بحياته.

العناد:

رغم قُربهم لأصدقائهم وامتلاكهم ميزّة حسن الاستماع للآخرين، إلّا أنّ من الصعب عليهم تغيير آرائهم في الأمور التي تخصّهم؛ حيث يعتقدون أنّ أفكارهم هي الصحيحة دائماً، ولا يوجد أفكاراً أفضل أو أشخاصاً أكثر فهماً منهم.

الانعزال:

رغم امتلاكهم للعديد من الأصدقاء، إلّا أنّهم يفضّلون الانعزال عن النّاس والابتعاد عن المشاركة في أي نشاطات أو تجمّعات؛ مما يُضيع عليهم الكثير من الفرص.

عدم وجود حلول وسطية:

هذا يدخل ضمن العناد أيضاً؛ فهم متعصّبون لرأيهم وليس لديهم مجالاً لتبنّي حلول وسطى، وكما يُقال يتبعون مبدأ إمّا أبيض وإمّا أسود.

كلمات الضعف:

عنيدون، غير عاطفيون، ساخرون، متمردون، متحفّظون.

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