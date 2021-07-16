رائحة الفم الكريهة منها... 7 أعراض غير متوقعة تشير إلى أصابتك بالجفاف

حل فصل الصيف، وأحد أكبر المشاكل في هذا الموسم الحار للغاية هو الجفاف. يعتقد معظمنا أنه عند الإصابة بالجفاف تكون هناك علامات وأعراض واضحة، لكن هذا غير صحيح، لذا لتجنب الإصابة بالجفاف قد تحتاج فقط إلى شرب كوب إضافي من الماء أو كوبين، لأنه الجفاف الشديد قد يؤدى إلى مضاعفات تهدد الحياة.

وفي هذا التقرير، قمنا بتجميع بعض العلامات والأعراض غير المتوقعة التي تحتاجها لبدء شرب المزيد من الماء، في أسرع وقت ممكن لتجنب الإصابة بالجفاف الشديد.

رائحة الفم الكريهة

تعد رائحة الفم الكريهة علامة مؤكدة علي الإصابة بالجفاف، حيث يمنع الجفاف جسمك من إنتاج كميات كافية من اللعاب، مما قد يؤدي إلى فرط نمو البكتيريا في الفم. لذلك إذا كنت تشعر بالعطش في كثير من الأحيان وتعانى من رائحة فم كريهة، فقد يكون الوقت قد حان لإعادة لتناول المزيد من المياه لترطيب جسمك الذى من المحتمل أن يكون قد دخل في مرحلة من الجفاف.

الجلد الجاف

يعتقد الكثير من الناس أن الجفاف يكون بسبب التعرق المفرط، ولكن في الواقع، هذه ليست سوى مرحلة واحدة من الجفاف. وقد أوضح الدكتور جون هيجينز، أستاذ الطب في جامعة تكساس في هيوستن: "يمر جسدك بمراحل مختلفة من الجفاف، ومن بينها يصبح جلدك جافاً للغاية".

تشنجات العضلات

يعتقد الخبراء أن سبب إصابة الأشخاص بتشنجات العضلات بعد التمرين هو الجفاف، ويحدث هذا عندما يفقد الجسم الكثير من السوائل من خلال التعرق. نتيجة لذلك، يترك الجسم بدون مستويات كافية من الصوديوم والبوتاسيوم. تساعد هذه المعادن في موازنة مستويات الأس الهيدروجيني في الجسم وكذلك التحكم في وظائف الجهاز العصبي.

ضع في اعتبارك أن تشنجات العضلات الناجمة عن الإصابة بالجفاف لا تحدث للرياضيين فقط. إذا كنت تتجول في يوم صيفي حار وبدأت تشعر بألم في العضلات، فقد يكون ذلك علامة على أنك لا تشرب كمية كافية من الماء.

حمى وقشعريرة

إذا شعرت بأعراض تشبه أعراض الأنفلونزا مثل الدوخة والحمى، فقد يشير ذلك إلى جفاف متوسط أو خطير. من المعروف أن الإرهاق الحراري وضربة الشمس المترافقة مع الجفاف تسبب الحمى والقشعريرة. كلما ارتفعت الحمى زاد جفاف جسمك.

الصداع

إذا كنت تعاني من صداع شديد ولم تكن متأكدًا من مصدره، فقد يكون الجفاف هو السبب. كما يشير موقع" MedlinePlus"، حتى الجفاف الخفيف يمكن أن يسبب صداعًا يمكن تحمله أو شديدًا. كما يمكن أن يؤدي الجفاف أيضًا إلى نوبات الصداع النصفي.

اشتهاء الحلويات

يحتاج كبدك إلى كميات كافية من الماء ليعمل بشكل صحيح. عندما تصاب بالجفاف، قد يكون من الصعب على الكبد إفراز الجليكوجين (الجلوكوز المخزن) ومكونات أخرى من مخزون الطاقة لديك، مما قد يؤدي إلى الرغبة الشديدة في تناول الطعام، وخاصةً الحلويات.

ومن الممكن أن يشتهي بعض الأشخاص الوجبات الخفيفة المالحة أيضًا، لكن اشتهاء الحلويات أكثر شيوعًا لأن الجسم يواجه صعوبة في إطلاق الجلوكوز في مجرى الدم لاستخدامه كطاقة للجسم.

التعب المستمر

كما أثبتنا بالفعل، فإن الحفاظ على رطوبة الجسم يساعد جسمك على توصيل العناصر الغذائية الأساسية لخلاياك، والحفاظ على قيام أعضائك بوظائفها الأساسية. لذلك من الطبيعي أن يكون الماء ضروريًا للحفاظ على طاقتك طوال اليوم. عدم الحصول على كمية كافية من الماء يمكن أن يجعلك تشعر بالتعب المستمر.

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