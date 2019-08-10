منيمن طبق البيض التركي

هل مللت من اطباق البيض التقليدية لما لا تجرب البيض على الطريقة التركية وطبق Menemen.

المكونات

4 بيض كبير

1 بندورة كبيرة (أو 3-4 طماطم متوسطة) مفرومة فرماً ناعماً

1 بصلة متوسطة الحجم ، مقشرة ومفرومة ناعماً

2 حبة فليفلة خضراء منزوعة البذور ومفرومة فرماً ناعماً

حفنة من البقدونس المفروم

2 ملعقة صغيرة من رقائق الفلفل الحار (اختياري)

1 ملعقة صغيرة من الفلفل الحلو

1 ملعقة صغيرة كمون مطحون

1 ملعقة صغيرة اعشاب (الزعتر والاوريغانو)

ملح وفلفل

زيت عباد الشمس للقلي

الطريقة:

أضف القليل من زيت عباد الشمس إلى المقلاة وثم قم بتسخينها برفق.

يضاف البصل ويقلّى لبضع دقائق حتى يصبح شفافا.

أضف الآن الفلفل الأخضر وقلبه لبضع دقائق حتى يصبح ليناً.

تضاف الطماطم المفرومة والأعشاب والتوابل والملح والفلفل.

يُطهى المزيج على نار خفيفة حتى تنضج الطماطم لتشكل صلصة طماطم سميكة.

يضاف البيض الى المقلاة ويحرك حتى يخلط جيدا.

يرفع عن النار ويزيّن بالبقدونس.

يقدم وحده أو كجزء من وجبة فطور أكبر.