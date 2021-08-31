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موضة حقائب وبوت خريف 2021.. صيحات تسيطر وأخرى تتراجع

منشور 31 آب / أغسطس 2021 - 10:39
منذ أواخر العام الماضي وبداية هذا العام، شهدنا ظهورا قوياً لتصميم حقائب الخصر او الحزام
منذ أواخر العام الماضي وبداية هذا العام، شهدنا ظهورا قوياً لتصميم حقائب الخصر او الحزام

تأتي الحقائب واحذية البوت من الاكسسوارات اللا غنى عنها في مختلف اطلالات الخريف وايام الطقس البارد، وعلى غرار عالم الأزياء، يتميز كل موسم بصيحاته ولمساته الخاصة فيما يتعلق بالإكسسوار بمختلف القطع.

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ومع الاستعداد للخريف بأحدث صيحات الموضة والازياء، جلبنا لكِ فيما يلي أحدث صيحات اكسسوار خريف هذا العام فيما يتعلق بالحقائب والبوت، فلا تفوتيها:

تصميم ركوب الخيل بدلا من البلاتفورم

تصميم ركوب الخيل بدلا من البلاتفورم

حظي تصميم البوت البلاتفورم الضخم بشعبية كبيرة خلال الفترات الماضية، ولكن في خريف هذا العام، سيكون البوت ذا التصميم المستوحى من بوت ركوب الخيل، هو المسيطر.

حقيبة الهوبو تطيح بالتصميم المنتفخ

حقيبة الهوبو تطيح بالتصميم المنتفخ

في حين تأتي الحقائب ذات التصميم المنتفخ والاشبه بالوسادة من بين أبرز التصميمات هذا العام، إلا أن تصميم الهوبو يسيطر بقوة هذا الخريف.

ستايل ذا الاربطة يستبدل الطيات

ستايل ذا الاربطة يستبدل الطيات

نشهد ظهورا قوياً لتصميم احذية البوت والكعب العال ذات الاربطة والسيور بدلا من التصميم ذا الطيات او المتهدل، لإضفاء لمسة أكثر جاذبية ونعومة على اطلالة الخريف.

الحقائب المربعة وليس تصميم الخصر

الحقائب المربعة وليس تصميم الخصر

منذ أواخر العام الماضي وبداية هذا العام، شهدنا ظهورا قوياً لتصميم حقائب الخصر او الحزام، ولكنها تتنحى جانباً خريف هذا العام لصالح الحقائب المربعة الكبيرة.

نعم للبوت الطويل ولا لتصميم الكاحل

نعم للبوت الطويل ولا لتصميم الكاحل

في حين أنه لا غنى عن تصميم البوت القصير او بوت الكاحل في موسم الخريف، إلا أنه لن يكون الصيحة الأبرز في خريف هذا العام، إذ يسيطر البوت الطويل جدا على الساحة هذا الخريف وبألوان مختلفة.

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