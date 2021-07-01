موعد عيد الأضحى المبارك 2021

يعتبر عيد الأضحى المبارك من أهم المناسبات الدينية التي يحتفل بها المسلمون في جميع أنحاء العالم.

عيد الأضحى هو أحد العيدين عند المسلمين (والعيد الآخر هو عيد الفطر)، يأتي عيد الأضحى المبارك في 10 ذو الحجة بعد انتهاء وقفة يوم عرفة، الموقف الذي يقف فيه الحجاج المسلمون لتأدية أهم مناسك الحج، وينتهي يوم 13 ذو الحجة.

يعدّ عيد الاضحى ذكرى لقصة إبراهيم عليه السلام عندما رأى رؤيا أمره فيها الله بالتضحية بابنه إسماعيل، وبعد تصديقه وابنه للرؤيا، أمره الله بعدها بذبح أضحية بدلا عن ابنه، لذلك يقوم المسلمون بالتقرب إلى الله في هذا اليوم بالتضحية بأحد الأنعام (خروف، أو بقرة، أو جمل) وتوزيع لحم الأضحية على الأقارب والفقراء وأهل بيتهم، ومن هنا جاءت تسمية عيد الأضحى.

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تاريخ عيد الاضحى 2021

حدد مركز الفلك الدولي، يوم الثلاثاء الموافق 20 يوليو كأول أيام عيد الأضحى في غالبية دول العالم الإسلامي.

موعد عيد الأضحى 2021

يأتي عيد الأضحى المبارك كل عام في يوم 10 ذو الحجة (الشهر ال12 والأخير في السنة القمرية)، أي مباشرة بعد يوم وقفة عرفة في 9 ذو الحجة، ويمتد لأربع أيام (حتى 13 ذو الحجة)، حيث ينهي الحجيج مناسكهم التي تكون أهمها يوم عرفة الذي يصعد فيه الحجاج المسلمون إلى جبل عرفة لتأدية أهم مناسك الحج.

هذا العام، وفقاً للحسابات الفلكية ستكون رؤية هلال شهر ذي الحجة ممكنة مساء يوم السبت، وعليه فسيكون يوم الاحد 11 تموز 2021 غرة شهر ذي الحجة والله أعلم، وسيكون يوم الاثنين 19 تموز هو يوم الوقوف بعرفة، و الثلاثاء 20 تموز أول أيام عيد الأضحى المبارك.

اجازة عيد الأضحى 2021 في الأردن

تبدأ إجازة عيد الأضحى في المملكة الأردنية الهاشمية رسمياً من يوم الاثنين 9 ذو الحجة (19 يوليو) وحتى يوم الجمعة 23 يوليو (13 ذو الحجة)، أما العطل الرسمية المتبقية حتى نهاية العام فهي:

رأس السنة الهجرية يوم الإثنين 9 أغسطس

المولد النبوي الشريف يوم الإثنين 18 أكتوبر

اجازة عيد الأضحى 2021 في السعودية

تُعتبر أحد أبرز وأهم التساؤلات التي تشغل بال الكثيرين من مواطني البلاد السعودية مع إنصرام وإنقضاء إجازة عيد الفطر المبارك وإنتظارهم ورغبتهم لمعرفة متي مواعيد إجازة عيد الاضحى للموظفين للعام الجاري 1442 هـ، 2021 م، وهو ما قررنا أن ننشره لكم اليوم عبر ” سي جي ” بما ورد من التصريحات الأخيرة التي صدرت من وزارة الخدمة المدنية مؤخرًا فيما يَخص تحديد موعد إجازة العيد الاضحى 1442-2021 للموظفين، حَيث قد تم الكشف بأن موعد إجازة عيد الاضحى المبارك 1442 / 2021 للموظفين في القطاع العام سيبدأ مع إنتهاء دوام يوم الأحد 18 يوليو 2021 ميلاديًا، الموافق 8 ذو الحجة 1442 هجريًا، بمشيئة الله تعالي، كما تم الكشف أيضًا بإعلان الخدمة المدنية بأن إنتهاء ونهاية فترة إجازة العيد الاضحى ستكون في يوم الأحد 27 يوليو 2021 ميلاديًا، الموافق 17 ذو الحجة 1442 هجريًا، وعبر هذا المقال سنواليكم بجميع التفاصيل فيما يخص موعد إجازة عيد الأضحى 1442-2021 للموظفي في القطاع الحكومي والعام في السعودية.

اجازة عيد الأضحى 2021 في الامارات

وقفة عرفة وعيد الأضحى: أربعة أيام من 9-12 ذو الحجة رأس السنة الهجرية يوم واحد (في 1 محرم 1443) على أن يتم ترحيلها إلى 12 أغسطس عام 2021 ، و30 يوليو في عام 2022.

اجازة عيد الأضحى 2021 في قطر

قد يتم تعديل هذه التواريخ بحسب الإعلان عن التغييرات من الجهات الرسمية، لذا يرجى التحقق على فترات منتظمة لمعرفة آخر التحديثات.

عطلة عيد الأضحى،19 يوليو إلى 21 يوليو، الإثنين إلى الأربعاء.

اجازة عيد الأضحى 2021 في الكويت

21 يوليو، الأربعاء،أجازة عيد الأضحى.

اجازة عيد الأضحى 2021 في سلطنة عُمان

تبدأ إجازة عيد الأضحى في سلطنة عُمان يوم الاثنين 19 يوليو (9 ذو الحجة)، وحتى يوم الجمعة 23 يوليو (13 ذو الحجة)، أما العطل الرسمية المتبقية حتى نهاية العام فهي:

يوم النهضة العمانية يوم الجمعة 23 يوليو

رأس السنة الهجرية (1 محرم) يوم الإثنين 9 أغسطس

المولد النبوي الشريف (12 ربيع الأول) يوم الإثنين 18 أكتوبر

العيد الوطني يوم الخميس 18 نوفمبر

معلومات عن عيد الأضحى ويوم عرفة