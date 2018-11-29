نادين نسيب نجيم تخطف الأنظار ببدلة عصرية من تصميم ألكسندر فوتييه

أطلت النجمة اللبنانية نادين نسيب نجيم خلال حفل Veet Arabia ببدلة عصرية باللون الأبيض من توقيع دار ألكسندر فوتييه Alexandre Vauthier مفعمة بالجمال والأناقة والبساطة، فإختارت جاكيت قصيرة مع حزام يحدد خصرها، وسروال بقصة الأرجل الواسعة.

وزيّنت نجيم الجاكيت بدبوس زينة أو بروش لافت. كما أكملت اللوك بستيلينو من مجموعة لوبوتان Louboutin مرصّع بالكريستالات.

وقد نشرت نادين صورة للإطلالة على صفحتها الخاصة في انستغرام وحظيت الصورة بعدد من التعليقات الإيجابية التي تغزلت بجمال نجيم‎ وأناقتها ، ما رأيكِ بإطلالة نادين نسيب نجيم؟

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