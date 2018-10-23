نصائح قبل شراء زيت الزيتون

اختاري زجاجات معتمة لحفظ الزيت

ما هو زيت الزيتون؟

انه زيت يشبه طعم الفاكهة والتوابل، ويصنع من حبات الزيتون المسحوقة جيدا. تسمى العصرة الأولى – زيت الزيتون البكر -- وعموما يعتبر الأغلى ثمنا؛ أما الزيت الصافي فهو يأتي في المرتبة الثانية، وهو أقل ثمنا. أما الزيت الخفيف أو الخفيف جدا فيتم ترشيحه للحصول على نكهة أكثر اعتدالا، في حين تبقى كمية الدهن والسعرات الحرارية بدون تغيير (13.5 غرام من الدهن و119 سعر حراري لكلّ ملعقة طعام).

لماذا يعتبر صحيا؟

زيت الزيتون غني بالدهون الأحادية اللامشبعة الصحّية للقلب (10 غرام لكلّ ملعقة طعام)، وهي تساهم في خفض الكولسترول السيئ "إل دي إل" وترفع من الكولسترول الجيد "إتش دي إل" ومانعات التأكسد " polyphenol " ، التي تحارب السرطان ومرض القلب.

كيف تشتري زيت الزيتون؟

اختاري حجما يمكنك أن تستعمليه خلال شهران.

بينما تفرغين العلبة ، يملأ الفراغ بالأوكسجين؛ ويبدأ الزيت بالتأكسد، ثم يصبح طعمه فاسدا في النهاية، مثل الورق المقوّى الرطب.

نصيحة من ذهب:

اختاري زجاجات معتمة لحفظ الزيت. فهي تحمي الزيت من الضوء، وهو مصدر أخر للأكسدة التي تسبب استنزاف الطعم. لذا يجب أن تشتري الزجاجات الخلفية في المحلات التجارية وليست المعروضة تحت الضوء مباشرة.

البحث عن الطعم:

اشتري زيت زيتون بكر إذا كنت تبحثين عن نكهة الزيت، يمكنك استعماله في التتبيلات، والصلصات؛ كذلك لطبخ الخضار، والقلي.

نصيحة:

قومي بتخزين الزيت في الخزانات الداكنة، والباردة، مثلا قرب الثلاجة أو في خزانة التخزين – قد يصبح الزيت ضبابية هناك ولكنه سرعان ما يعود للونه في درجة حرارة الغرفة.

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