نصائح لأفكار ديكورات مجالس شتوية

مع اقتراب الشتاء هناك نصائح لتجهيز المجالس الشتوية:

• تستخدم المدفأة الحجر أو المودرن المدمجة داخل الجدار، التي تعمل بمواد طبيعية لا سيما الغاز أو الحطب.

• يختار تصميم وموقع المدفأة بحسب حجم وشكل الغرفة الهندسي. وفي هذا الإطار، يمكن اختيار المدفأة التي تتدلى من السقف في وسط الغرفة، أو المدفأة المثبتة في إحدى الزوايا بشكل مستطيل أو المدفأة المثبتة على أحد جدران الغرفة.

• للمدفأة المصممة من الحجر الطبيعي، يجذب تزيينها بالغرانيت من الأعلى، وعلى جوانبها من الحجر المزخرف. ولا يجب الاغفال عن الإكسسوارات، لا سيما وضع "بارافان" من الزجاج أو الحديد المطروق (فيرفورجيه) أمام المدفأة لحماية الأطفال.

• توضع المدفأة الخشب في وسط الجدار، أو في احدى الزوايا، وتعمل على الكهرباء، ويتم تغطيتها من الخارج بألواح الخشب السادة. ويمكن تثبيت شاشة التلفاز فوقها أو تزويدها برفوف تحمل إكسسوارات.

• إذا كانت الغرفة فسيحة، تمتد على شكل مربع أو مستطيل، تستخدم المدفأة التي تتدلى من السقف وسط الغرفة، ويمكن فتحها من الجانبين علمًا أنها يجب تزويدها بقاعدة من الحجر.

• يحلو استخدام المدفأة المدمجة في الجدار، التي ترتفع عن الارض بحوالي 170 سنتيمترًا مزودة بفتحة من الزجاج الحراري.

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