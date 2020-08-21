نصائح لإزالة الشعر الزائد لدى المرأة في البيت

من أكثر المشكلات التجميلية التي تواجه السيدات هي التخلص من الشعر الزائد والآلام المصاحبة لإزالته خلال التخلص منه، ومع ظهور بعض التقنيات للتخلص من الشعر الزائد غير المرغوب به مثل الليزر بأنواعه وغيرها من التقنيات التي سهلت على الكثير هذا العناء، لكن لا يزال يفضل الكثير التخلص من الشعر الزائد بنفسه – في البيت- وعن طريق النتف أو الحلاقة بالموس. فيما يلي بعض النصائح لمساعدتك على إزالة الشعر في البيت دون مشاكل.

أخطاء ترتكبينها عند إزالة الشعر بالحلاقة

الحلاقة هي أحد الحلول السريعة التي تستخدمينها لإزالة الشعر، وذلك لسهولتها ولعدم الإحساس بالألم عند استعمالها، ولكنك قد تقعين في عدة أخطاء ما يجعلها تضر ببشرتك.



*عدم ترطيب البشرة: لا تستخدمي الشفرة دون استخدام كريم مرطب للجلد أو الماء والصابون، لأن هذا يؤدي إلى حدوث جروح في الجلد ويؤذي البشرة.



* التسرع في الحلاقة: تمهلي في أثناء إزالة الشعر بالحلاقة، لتتجنبي الإصابة بالجروح ولعدم التسبب في ضرر للبشرة، ولضمان إزالة جميع الشعيرات.



*إزالة الشعر في الصباح: يفضل عدم إزالة الشعر بالشفرة في الصباح، لأن الخلايا تكون ممتدة، وبالتالي يؤدي هذا إلى اختباء الشعيرات في المسام، لذا الأفضل استخدام الشفرة في المساء.



* عدم استبدال الشفرة: احرصي على استبدال الشفرة كل مدة، لأنها تتعرض للتلف وتضعف حدتها بعد كل استخدام، وبهذا لا تحقق النتيجة المرجوة.



*الحلاقة في عدة اتجاهات: تتسبب الحلاقة في عدة اتجاهات في تعرض الجلد لمشاكل كثيرة منها حدوث الجروح وعدم إزالة الشعر بالكامل وتقصفه.



* تجنبي إزالة الشعر الزائد مع اقتراب الدورة الشهرية: فهو أمر غير صحي نظرا للتغيرات الهرمونية، التي تحدث خلال هذه الفترة، ما يؤدي أحيانا إلى نزيف بسيط عند إزالة الشعر، لذا فإن أنسب وقت لإزالته بعد نهاية الدورة الشهرية.



*الحلاقة على فترات متقاربة: تجنبي الحلاقة على فترات متقاربة، حتى لا تتسبب في التهابات للجلد وحساسية.



* وضع ماكينة الحلاقة في الحمام: لا تتركي ماكينة الحلاقة في الحمام، حتى لا تتراكم عليها البكتيريا وتأكدي من سلامتها وتعقيمها قبل الاستخدام، حتى لا تضر بشرتك.

أماكن لا تزيلي الشعر منها بالنتف

هناك من يفضل النتف على استخدام موس الحلاقة في إزالة الشعر الزائد، لكن هناك بعض الأماكن التي يستحسن معها عدم استعمال هذه الطريقة.



* الشعر الزائد في الحاجب: تعد منطقة الحاجب من المناطق الحساسة جدا، لذا لا يمكن التعامل مع الشعر الزائد فيها بالنتف، حيث يتسبب تكرار عملية النتف في منطقة الحاجب في ظهور التجاعيد حول العين لرقة سمك الجلد في تلك المنطقة، ويتسبب أيضا في إصابة بالغة في بصيلات الشعر ما يجعلها غير متساوية.



*الشعر الزائد في الوحمات: ليس من المعتاد ظهور الشعر الزائد في منطقة الوحمة ولكنه يصيب البعض أحيانا، ومن الضروري عدم إزالة الشعر في هذه المنطقة بالنتف، لأنه قد يسبب التهابا بالغا وتورما في تلك المنطقة. يمكنك قص الشهر الزائد بدلا من النتف، والحل الأفضل للتخلص منه باستخدام تقنية الليزر إذا كانت تكلفتها في استطاعتك.



* الشعر الزائد حول حلمة الثدي: قد تنتشر بعض الشعيرات حول حلمة الثدي في بعض الأحيان، ولكن قبل إزالتها بالنتف يجب ألا يقل طول الشعرة عن 1 – 2 ملليمتر، لأن الملقاط المستخدم في إزالة الشعر قد يتسبب في أذى الجلد بتلك المنطقة في أثناء محاولتك التقاط الشعر، لذلك فإن استخدام القص قد يكون الخيار الأفضل.



* الشعر الزائد فوق الحبوب: لا تحاولي إزالة الشعر الزائد فوق الحبوب بالنتف حتى لا تلتهب أكثر، بل يمكنك تهذيب الشعر في هذه المنطقة وأخذ المضادات الحيوية لمعالجة هذه الحبوب، وعند علاجها تماما يمكنك إزالة الشعر دون قلق.

نصائح للتخلص من الشعر الزائد دون ألم

*استخدمي زيت القرنفل على منطقة الشعر لمدة من 5 – 10 دقيقة، حيث يحتوي زيت القرنفل على مادة الأوجينول المخدرة، وله قوة في التعقيم والتطهير، ثم أزيلي أثر الزيت بقطعة قماش نظيفة بعد الانتهاء.



*ضعي مكعبا من الثلج على المنطقة المراد نزع الشعر منها لمدة 10 – 15 دقيقة، حتى تصل تلك المنطقة إلى إحساس التنميل ويزال منها الشعر دون ألم.



* حددي موعد إزالة الشعر ما بين الساعة 3 و5 مساء، ولا تزيلي الشعر في الصباح أبدا، لأن مستوى الألم يكون في أعلى درجاته، بينما يقل مستوى الألم خلال فترة الظهيرة.

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